Баландин о СКА: «Ларионов не может совладать с командой. Возможно, его нужно отстранить на время. Раньше его речь была умная, а теперь сплошные слова-паразиты, не может сформулировать мысли»
Андрей Баландин высказался о выступлении СКА при тренере Игоре Ларионове.
Команда проиграла 8 из 9 последних матчей и занимает девятое место в Западной конференции.
«СКА находится вне зоны плей-офф, а Ларионов попал в турбулентность и не может совладать с командой. Возможно, его нужно на время отстранить и попробовать кого-то другого. Ситуация-то тревожная.
Раньше речь Ларионова была грамотная, умная, не зря ему дали прозвище Профессор. А теперь у него сплошные слова-паразиты, потому что он уже не может сформулировать мысли. В себе причины он искать не хочет. Но когда команда валится, то, я считаю, всегда виноват главный тренер. Он отвечает за все.
А на пресс-конференциях пока вразумительных ответов я не услышал», – сказал бывший директор «Трактора» Андрей Баландин.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «РБ Спорт»
