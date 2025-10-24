Гретцки об Овечкине: «Горжусь Алексом, его рекорд – большое дело для хоккея. Он сделал много полезного для хоккейной молодежи в России. Я рад, что такой человек превзошел меня»

Уэйн Гретцки высказался о том, что Александр Овечкин побил его рекорд по голам.

Напомним, 6 апреля капитан «Вашингтона » Александр Овечкин стал рекордсменом НХЛ по голам в регулярных чемпионатах, превзойдя достижение Уэйна Гретцки (894 шайбы). На счету россиянина сейчас 898 голов в регулярках

– В прошлом сезоне Александр Овечкин побил ваш рекорд по числу голов. Как вы думаете, найдется ли в Канаде игрок, который побьет ваш абсолютный рекорд по количеству набранных очков?

– Почему бы и нет, рекорды созданы для того, чтобы их били. Как я уже говорил, нынешние игроки играют на более высоком уровне – у них лучшая подготовка, тренерский штаб, экипировка.

Система игры также изменилась: игра стала гораздо более атакующей, забивается больше голов. Фолов стало меньше. Овертайм проводится в формате «три на три». Все это способствует тому, что игроки в Канаде набирают огромное количество очков.

Многие спрашивают меня, сожалею ли я, что Овечкин побил мой рекорд по количеству голов. Я всегда отвечаю, что ничуть. Я знаю, что в каждой игре, даже если все складывалось не так, как я ожидал, я выкладывался на полную. Я горжусь своими достижениями.

И я также горжусь Алексом. Его рекорд – большое дело для хоккея. Я знаю, что он сделал много полезного для хоккейной молодежи в России. Я рад, что такой человек, как он, превзошел меня, – сказал лучший бомбардир в истории НХЛ Уэйн Гретцки