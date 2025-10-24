Гретцки о Ларионове, Крутове и Макарове: «Это были потрясающие хоккеисты. Их стиль игры, катание оказали большое влияние на НХЛ. Они многому научились у нас, а мы – у них»

Уэйн Гретцки отметил, что советские игроки оказали большое влияние на НХЛ.

– Вы пережили на международной арене и успехи, и разочарования. Что все это вам дало?

– Я всегда говорил, что представлять Канаду было большой честью и доставляло огромное удовольствие. Я дебютировал в 1977 году на чемпионате мира среди юниоров.

В 16 лет я играл против советских хоккеистов, у которых была легендарная линия нападения КЛМ – Крутов, Ларионов, Макаров. Это были потрясающие игроки.

Придя в НХЛ, они изменили заокеанский хоккей. Их европейский стиль игры, катание, комбинационная игра оказали большое влияние на весь чемпионат. Они многому научились у нас, а мы – у них, – сказал лучший бомбардир в истории НХЛ Уэйн Гретцки.