Четыре клуба КХЛ обращались к «Динамо» с предложением по обмену Джиошвили: «Максим не продается и не обменивается вообще»

Теги возможные переходы Алексей Сопин КХЛ Динамо Максим Джиошвили Чемпионат.com Хоккей

Московское «Динамо» отказалось обменивать нападающего Максима Джиошвили.

Об этом сообщил генеральный менеджер бело-голубых Алексей Сопин.

«После выступления Максима за сборную России на Кубке Первого канала сразу четыре клуба КХЛ позвонили мне с предложением об обмене.

Я им сказал, что Джиошвили не продается и не обменивается вообще. У него заканчивается контракт в конце этого сезона, но мы уже месяц назад начали общаться с ним и его представителями.

После Нового года мы нацелены на продление контракта», – сказал Сопин в эфире программы «На связи» на КХЛ ТВ.

26-летний Джиошвили набрал 20 (11+9) очков при полезности «плюс 10» в 36 матчах Фонбет чемпионата КХЛ.

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