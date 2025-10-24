Вайсфельд о дисквалификации Дронова: «Он еще легко отделался, могли и 10 матчей дать. Момент очевидный, он взял и просто в спину судье засадил»
Леонид Вайсфельд оценил дисквалификацию Григория Дронова за толчок судьи.
Защитник «Трактора» был отстранен на пять матчей.
– Григория Дронов дисквалифицировали на пять матчей за толчок судьи. Заслуженно ли такое наказание?
– А чего тут удивительного? Там момент-то очевидный. Он взял и просто в спину судье засадил.
Думаю, он еще легко отделался. Могли и 10 [матчей] дисквалификации дать, – сказал бывший арбитр Леонид Вайсфельд.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Чемпионат»
