9

Вайсфельд о дисквалификации Дронова: «Он еще легко отделался, могли и 10 матчей дать. Момент очевидный, он взял и просто в спину судье засадил»

Леонид Вайсфельд оценил дисквалификацию Григория Дронова за толчок судьи.

Защитник «Трактора» был отстранен на пять матчей.

Григория Дронов дисквалифицировали на пять матчей за толчок судьи. Заслуженно ли такое наказание?

– А чего тут удивительного? Там момент-то очевидный. Он взял и просто в спину судье засадил.

Думаю, он еще легко отделался. Могли и 10 [матчей] дисквалификации дать, – сказал бывший арбитр Леонид Вайсфельд.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Чемпионат»
