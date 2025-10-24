Вайсфельд о дисквалификации Дронова: «Он еще легко отделался, могли и 10 матчей дать. Момент очевидный, он взял и просто в спину судье засадил»

Леонид Вайсфельд оценил дисквалификацию Григория Дронова за толчок судьи.

Защитник «Трактора » был отстранен на пять матчей.

– Григория Дронов дисквалифицировали на пять матчей за толчок судьи. Заслуженно ли такое наказание?

– А чего тут удивительного? Там момент-то очевидный. Он взял и просто в спину судье засадил.

Думаю, он еще легко отделался. Могли и 10 [матчей] дисквалификации дать, – сказал бывший арбитр Леонид Вайсфельд .