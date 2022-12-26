Бурмистров о дебюте за «Металлург»: «Первый блин комом. Одну тренировку провел – и сразу в игру»

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Форвард Александр Бурмистров высказался о первой игре за «Металлург» – с «Трактором» (4:5 Б).

– Конечно, первый блин комом. Но спасибо болельщикам, поддержка сегодня была сумасшедшая. Мне очень понравилось, как болели.

Обидно, что проиграли. Опять вели в счете, как в прошлом матче. Где-то не уследили в обороне, пропустили в меньшинстве два ненужных гола. Есть куда расти. Посмотрим видео, поработаем.

– Как самочувствие?

– Еще такое – месяц не играл в хоккей, не тренировался с командой. Одну тренировку провел с командой – и сразу в игру.

Но я только был рад, что меня сегодня поставили. Надо вспомнить, набрать игровой ритм, – сказал бывший хоккеист «Ак Барса».

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