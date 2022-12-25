Бурмистров о конфликте с Радуловым: «Драки не было, мы же не бьем друга. Так, погладили»

Теги Ак Барс Металлург Мг Александр Радулов КХЛ Александр Бурмистров Спорт-Экспресс Хоккей

Александр Бурмистров ответил на вопрос о том, была ли у него потасовка с Александром Радуловым.

В октябре журналист Алексей Шевченко сообщал, что Бурмистров и Радулов «начали драться, их быстро разняли, и они пожали руки друг другу».

– Не было драки с Радуловым. Ничего такого.

– Ну ты ударил его?

– Нет. Мы же не бьем друг друга. Так, погладили.

– Поорали друг на друга?

– Да. Потом пожали руки и пошли, – сказал нападающий, который перешел в «Металлург» после расторжения контракта с «Ак Барсом».

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6 комментариев

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Ответ Booligan
Поорали это если бы вы были оба коты, а Радулов пёс
Ну не все же просто жирафы )
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Booligan
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Поорали это если бы вы были оба коты, а Радулов пёс
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цэсемьэр
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Ответ Юрий Байбурдин
Пожали руки и ты уже в Магнитке.
нет, не так.
погладил Радула, и ты уже в Магнитке😆
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-3
-3
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Юрий Байбурдин
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Пожали руки и ты уже в Магнитке.
+12
-1
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Дмитрий Кутузов
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Ответ Огюст
В спорах рождается истина !
Поэтому усача и попёрли. Истинно верное))
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Огюст
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В спорах рождается истина !
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