Бурмистров о конфликте с Радуловым: «Драки не было, мы же не бьем друга. Так, погладили»

ответил на вопрос о том, была ли у него потасовка с .

В октябре журналист Алексей Шевченко сообщал, что Бурмистров и Радулов «начали драться, их быстро разняли, и они пожали руки друг другу».

– Не было драки с Радуловым. Ничего такого.

– Ну ты ударил его?

– Нет. Мы же не бьем друг друга. Так, погладили.

– Поорали друг на друга?

– Да. Потом пожали руки и пошли, – сказал нападающий, который перешел в « » после расторжения контракта с « ».