Бурмистров о конфликте с Радуловым: «Драки не было, мы же не бьем друга. Так, погладили»
Александр Бурмистров ответил на вопрос о том, была ли у него потасовка с Александром Радуловым.
В октябре журналист Алексей Шевченко сообщал, что Бурмистров и Радулов «начали драться, их быстро разняли, и они пожали руки друг другу».
– Не было драки с Радуловым. Ничего такого.
– Ну ты ударил его?
– Нет. Мы же не бьем друг друга. Так, погладили.
– Поорали друг на друга?
– Да. Потом пожали руки и пошли, – сказал нападающий, который перешел в «Металлург» после расторжения контракта с «Ак Барсом».
погладил Радула, и ты уже в Магнитке😆