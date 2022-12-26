Бурмистров дебютирует за «Металлург» в матче с «Трактором». Он не играл с 19 ноября («Чемпионат»)

Теги Металлург Мг КХЛ Александр Бурмистров Михаил Фисенко Чемпионат.com Хоккей

Нападающий Александр Бурмистров дебютирует за «Металлург» в матче с «Трактором».

Игра состоится сегодня, 26 декабря. Начало – в 17:00 по московскому времени.

Как сообщает «Чемпионат», Бурмистров займет в составе место Михаила Фисенко.

Напомним, нападающий расторг контракт с «Ак Барсом» и перешел в «Металлург» 23 декабря.

31-летний форвард в текущем Фонбет Чемпионате КХЛ провел 26 матчей за «Ак Барс» и набрал 3 (1+2) очка. С 19 ноября он не выходил на лед.

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