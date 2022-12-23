Зарплата Бурмистрова в «Металлурге» – 20 млн рублей (Metaratings)

Стали известны финансовые детали перехода в « ».

Напомним, что нападающий, выступавший ранее за « », перешел в магнитогорскую команду, подписав соглашение до конца сезона.

Оклад хоккеиста составит около 20 миллионов рублей до конца сезона, об этом сообщает Metaratings.ru.

В «Ак Барсе» Бурмистров зарабатывал 40 миллионов рублей за сезон.

В этом сезоне нападающий провел в Фонбет Чемпионате КХЛ 26 матчей и набрал 3 (1+2) очка при показателе полезности «минус 3».