Зарплата Бурмистрова в «Металлурге» – 20 млн рублей (Metaratings)

Теги Ак Барс Металлург Мг КХЛ Александр Бурмистров Хоккей

Стали известны финансовые детали перехода Александра Бурмистрова в «Металлург».

Напомним, что нападающий, выступавший ранее за «Ак Барс», перешел в магнитогорскую команду, подписав соглашение до конца сезона.

Оклад хоккеиста составит около 20 миллионов рублей до конца сезона, об этом сообщает Metaratings.ru.

В «Ак Барсе» Бурмистров зарабатывал 40 миллионов рублей за сезон.

В этом сезоне нападающий провел в Фонбет Чемпионате КХЛ 26 матчей и набрал 3 (1+2) очка при показателе полезности «минус 3».

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3 комментария

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Венер Кучербаев
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Это просто грабёж!!!
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HockeyMan
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Это пипец товарищи. Меньше чем за пол сезона, 20 миллионов игроку, который больше 10 очков почти не разу не набирал. Еще и в Казани в этом сезоне уже 25-30 получил.
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KSA1985
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Думаю в Магнитке он покажет иной хоккей.
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