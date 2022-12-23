Зарплата Бурмистрова в «Металлурге» – 20 млн рублей (Metaratings)
Стали известны финансовые детали перехода Александра Бурмистрова в «Металлург».
Напомним, что нападающий, выступавший ранее за «Ак Барс», перешел в магнитогорскую команду, подписав соглашение до конца сезона.
Оклад хоккеиста составит около 20 миллионов рублей до конца сезона, об этом сообщает Metaratings.ru.
В «Ак Барсе» Бурмистров зарабатывал 40 миллионов рублей за сезон.
В этом сезоне нападающий провел в Фонбет Чемпионате КХЛ 26 матчей и набрал 3 (1+2) очка при показателе полезности «минус 3».
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