«Ак Барс» ведет переговоры с Воронковым о продлении контракта. Генменеджер подтвердил

Теги Ак Барс Коламбус Марат Валиуллин КХЛ ТАСС Дмитрий Воронков Хоккей

«Ак Барс» ведет переговоры с форвардом Дмитрием Воронковым о продлении контракта.

Об этом сообщил генменеджер казанского клуба Марат Валиуллин.

Контракт с 22-летним нападающим истекает в конце апреля 2023 года. Воронкова в 2019 году задрафтовал «Коламбусом». The Athletic сообщал, что хоккеист намерен подписать контракт с этим клубом НХЛ.

«С Воронковым переговоры идут, у него действующий контракт до 30 апреля, и все может в любой момент поменяться. Я не говорю, что с ним закрытая страница, мы будем стараться делать все, чтобы он остался у нас», – сказал Валиуллин.

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