Дорожко сыграет в воротах России против Казахстана, Джиошвили, Сафонов и Воронков – в 1-м звене
Максим Дорожко сыграет в воротах сборной России в матче с Казахстаном.
Сегодня команда под руководством Алексея Жамнова проведет первый матч на Кубке Первого канала против Казахстана.
Начало – в 14:30 по московскому времени.
Состав сборной России
Дорожко, Коновалов
Провольнев – Никишин, Джиошвили – Сафонов – Воронков
Яковлев – Елесин, Толчинский – Семенов – Грицюк
Дронов – Нестеров, Окулов – Григоренко – Мамин
Чистяков, Ткачев – Кадейкин – Карнаухов
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