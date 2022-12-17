Дорожко сыграет в воротах России против Казахстана, Джиошвили, Сафонов и Воронков – в 1-м звене

сыграет в воротах сборной России в матче с Казахстаном.

Сегодня команда под руководством Алексея Жамнова проведет первый матч на Кубке Первого канала против Казахстана.

Начало – в 14:30 по московскому времени.

Состав сборной России

Дорожко, Коновалов

Провольнев – Никишин, Джиошвили – –

Яковлев – Елесин, Толчинский – Семенов – Грицюк

Дронов – Нестеров, Окулов – Григоренко – Мамин

Чистяков, Ткачев – Кадейкин – Карнаухов