«Ак Барс» обыграл «Витязь» в основное время, уступая 1:3 по ходу второго периода. Галиев и Воронков забили в течение 19 секунд

Теги Ак Барс Витязь Юрий Бабенко КХЛ Станислав Галиев Дмитрий Воронков Хоккей

«Ак Барс» одержал волевую победу над «Витязем» со счетом 4:3.

Казанская команда проигрывала со счетом 1:3 по ходу второго периода игры. Станислав Яровой сделал дубль, забив третий гол подмосковного клуба на 25-й минуте.

Дмитрий Кагарлицкий отыграл одну шайбу во втором периоде – на 37-й минуте.

В третьем отрезке игры казанцам удалось забрать победу благодаря голам Станислава Галиева и Дмитрия Воронкова, который отличились на 55:34 и 55:53.

«Ак Барс» одержал четыре победы в шести матчах после ухода Олега Знарка с поста главного тренера. Обязанности главного тренера исполняет Юрий Бабенко, ему помогает Зинэтула Билялетдинов.

9 комментариев

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marshal .masha
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Ответ Казань АК БАРС
Молодцы Ак барс. Только мне кажется последнюю шайбу перепишут на Воронкова. Он там клюшку подставил.
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Евгений Белый
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Ответ Ddd Erf
Наконец то Узнаю характер нашей команды
Судьи помогут вам и дальше, но КГ вам не видать
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Ddd Erf
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Наконец то Узнаю характер нашей команды
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urec18@mail.ru
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Слив
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+77079058001
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Ответ Казань АК БАРС
Молодцы Ак барс. Только мне кажется последнюю шайбу перепишут на Воронкова. Он там клюшку подставил.
Молодцы
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Эд..19
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Четвёртую Воронков забил. Трансляцию надо было смотреть )) Всех барсовых - с волевой победой ! «Витязь» третий период откровенно стоял.
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Tina
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Молодцы Барсы!! У Мифтахова сегодня игра не пошла, да и защита зевала, глупые голы пропустили.Билялов молодец, тащил. В третьем собрались, отыграли достойно. С победой!
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Казань АК БАРС
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Молодцы Ак барс. Только мне кажется последнюю шайбу перепишут на Воронкова. Он там клюшку подставил.
+7
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Денчик Мирафомич
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Стас космосс
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