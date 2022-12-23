«Ак Барс» обыграл «Витязь» в основное время, уступая 1:3 по ходу второго периода. Галиев и Воронков забили в течение 19 секунд
«Ак Барс» одержал волевую победу над «Витязем» со счетом 4:3.
Казанская команда проигрывала со счетом 1:3 по ходу второго периода игры. Станислав Яровой сделал дубль, забив третий гол подмосковного клуба на 25-й минуте.
Дмитрий Кагарлицкий отыграл одну шайбу во втором периоде – на 37-й минуте.
В третьем отрезке игры казанцам удалось забрать победу благодаря голам Станислава Галиева и Дмитрия Воронкова, который отличились на 55:34 и 55:53.
«Ак Барс» одержал четыре победы в шести матчах после ухода Олега Знарка с поста главного тренера. Обязанности главного тренера исполняет Юрий Бабенко, ему помогает Зинэтула Билялетдинов.
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