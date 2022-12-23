«Ак Барс» обыграл «Витязь» в основное время, уступая 1:3 по ходу второго периода. Галиев и Воронков забили в течение 19 секунд

« » одержал волевую победу над « » со счетом 4:3.

Казанская команда проигрывала со счетом 1:3 по ходу второго периода игры. Станислав Яровой сделал дубль, забив третий гол подмосковного клуба на 25-й минуте.

Дмитрий Кагарлицкий отыграл одну шайбу во втором периоде – на 37-й минуте.

В третьем отрезке игры казанцам удалось забрать победу благодаря голам и Дмитрия Воронкова, который отличились на 55:34 и 55:53.

«Ак Барс» одержал четыре победы в шести матчах после ухода Олега Знарка с поста главного тренера. Обязанности главного тренера исполняет , ему помогает Зинэтула Билялетдинов.