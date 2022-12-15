«Ак Барс» готов предложить Воронкову длительный контракт («Бизнес Online»)

«Ак Барс» готов подписать новый контракт с Дмитрием Воронковым.

Как сообщает «Бизнес Online», казанцы готовы предложить 22-летнему форварду длительное соглашение.

Срок действующего контракта Воронкова с казанским клубом рассчитан до 30 апреля 2023 года.

Ранее появилась информация о том, что форвард «Ак Барса» планирует подписать контракт с «Коламбусом» после этого сезона.

«Блю Джекетс» выбрали игрока в четвертом раунде драфта НХЛ-2019 под общим 114-м номером.

Воронков набрал 13 (7+6) очков в 28 матчах текущего Фонбет Чемпионата КХЛ.