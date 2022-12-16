Максим Джиошвили: «Сафонов и Воронков – хорошие ребята. При своих габаритах они очень техничные и быстрые»

Максим Джиошвили прокомментировал свой вызов в сборную России на Кубок Первого канала.

– Ты уже примерил на тренировке свитер национальной сборной. Какими были ощущения, когда его надевал?

– Приятные ощущения. Чувствовал ответственность и волнение, но вместе с этим старался ни о чем не думать. Просто сконцентрировался на тренировке.

– Сильно ли тебе с моральной точки зрения помогает присутствие в штабе команды Алексея Кудашова?

– Да, конечно. Плюс еще в команде есть Раш [Дмитрий Рашевский] и Илюха Коноваловов. Одному намного волнительнее вливаться в новый коллектив.

– Давал ли Алексей Николаевич тебе персональные наставления?

– Когда стало известно о возможном вызове, он сказал, чтобы я продолжал работать, стараться и впахивать.

– Как впечатления от потенциальных партнеров по звену – Сафонова и Воронкова?

– Хорошие ребята. При своих габаритах они очень техничные и быстрые. Все в сборной играют на хорошем уровне. Интересно потренироваться, что-то у них подсмотреть и проверить себя.

– Что такое для тебя приглашение в сборную России? Вызов, возможность проверить себя на международном уровне, исполнение детской мечты?

– Наверное, все вместе. Это и большой вызов и мечта для любого игрока, а также проверка моих способностей. Надеюсь, у меня все получится, – сказал нападающий «Динамо» и сборной России.