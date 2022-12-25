Разин о попадании шайбы в голову в матче с минским «Динамо»: «Хоть на Новый год красивый буду, со шрамом»

пошутил по поводу попадания шайбы в голову в матче с минским « ».

В одном из эпизодов шайба после рикошета попала в лицо Разину. Тренеру заклеили рассечение под правым глазом пластырем.

– Вам тоже шайба в голову прилетела во время матча. Как самочувствие? Насколько серьезное рассечение?

– Сейчас врачи посмотрят, может зашьем. Хоть на Новый год красивый буду, со шрамом. А то потолстел тут, – сказал тренер « ».