Разин о попадании шайбы в голову в матче с минским «Динамо»: «Хоть на Новый год красивый буду, со шрамом»
Андрей Разин пошутил по поводу попадания шайбы в голову в матче с минским «Динамо».
В одном из эпизодов шайба после рикошета попала в лицо Разину. Тренеру заклеили рассечение под правым глазом пластырем.
– Вам тоже шайба в голову прилетела во время матча. Как самочувствие? Насколько серьезное рассечение?
– Сейчас врачи посмотрят, может зашьем. Хоть на Новый год красивый буду, со шрамом. А то потолстел тут, – сказал тренер «Северстали».
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