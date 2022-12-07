Разин о 9-м месте «Северстали»: «Оценил бы на троечку с минусом – очень много упустили побед»

Главный тренер оценил 9-е место команды на Западе после 39 игр.

«Я бы оценил наши результаты на троечку с минусом – очень много упустили побед, соответственно, очков. Взять те же девять игр, в которых мы пропустили по буллитам или в овертайме. Хотя бы 3-4 очка взять оттуда – мы бы уже были поближе к восьмерке или даже в восьмерке.

Игра устраивает, не устраивает результат. Много игр мы привозили голы сами себе, проигрывали сами себе, а не противнику. После перерыва хочется, чтобы ребята пришли отдохнувшими, настроенными на игру, чтобы ребята не совершали тех глупых ошибок, из-за которых мы теряли очки.

Много травмированных ребят, мы ждем их после этого перерыва. Состав стабилизируется, что должно придать уверенности команде. Конкуренция никогда никому не мешала, плюс игры идут через день. Ротация состава будет очень нужна.

Мы обещали ребятам выходные, они их получат. После чего пройдут медосмотр, дальше начнем готовиться по плану – баллоны, физика и т.д.», – сказал Андрей Разин.