Разин о 2:3 ОТ с «Торпедо»: «Моментов полно, но в ворота «Северстали» залетает на одну шайбу больше. Весь сезон кувырком»

Главный тренер « » подвел итоги матча с « » (2:3 ОТ).

«Практически повторился сценарий первой игры в Нижнем Новгороде [1:2 ОТ]. Также вели в счете, также дали сопернику отыграться. Сегодня сыграли более строго. Практически не позволили нижегородцам играть на контратаках. Ошибки были, но голы были пропущены вследствие других причин. В целом рисунок игры сегодня был хороший.

С «Торпедо» всегда обоюдоострый хоккей. Неплохо уезжать отсюда с ничьей в основное время. Жаль, что не реализовали моменты, где могли забить еще и выиграть. Десять проигранных матчей за пределами основного времени, десять потерянных очков – это много.

Большинство сегодня было неплохое, но не хватило заброшенной шайбы. В прошлой игре удалось забить, сегодня – нет. Пока весь сезон кувырком. Моментов полно, но почему-то в наши ворота залетает на одну шайбу больше», – сказал .