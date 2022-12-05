Разин о сезоне КХЛ: «Я за большое количество игр. Сейчас задача тренеров – не натренировать, а восстановить ребят»

прокомментировал победу над минским со счетом 4:3.

– Начали очень хорошо, создали несколько моментов. Один из них забили. Соперник в первом периоде практически ничего не создал. Был один хороший момент – пропустили ненужный гол.

Второй период начали неудачно. Ребята молодцы, не опустили руки. Спасибо белорусским нашим хоккеистам, проявили себя хорошо. Хотя я не особо приветствую, когда ребята после долгой разлуки с родными и близкими приезжают домой. Очень тяжело в таких случаях собраться. Наверное, у ребят уже пришел опыт. Спасибо им. Они помогли команде. Этот отрезок был очень важный. Сравняли.

Еще моментики были. Выиграли – молодцы. В концовке нам повезло. Долго фарта не хватало. Сегодня этот фарт присутствовал у нас.

По игре надо было решать и «5 на 3», и «5 на 4» – было много большинства, которое мы не реализовали. В плюс – мы выстояли в меньшинстве с хорошей командой. У Минска большинство на хорошем уровне.

– Очень тяжелый сезон. Вы выступаете за сокращение игр в сезоне?

– Я за большое количество игр. Это замечательно, что ребята играют, а не тренируются. Пик формы при меньшем количестве игр зависел от тренера. Сейчас задача тренеров – не натренировать, а восстановить ребят.

На первый план выходит профессионализм игроков. Как они себя готовят в бытовом плане, после игр, – сказал главный тренер .