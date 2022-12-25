Валерий Каменский: «Уверен, что Овечкин побьет рекорд Гретцки»

уверен, что побьет рекорд Уэйна Гретцки по голам в НХЛ.

Форварду « » остается 92 шайбы до канадца в списке снайперов НХЛ.

«Это большой праздник для любителей мирового хоккея, а в особенности для нас. Хочется поздравить и пожелать Александру дальнейших успехов. Пусть он радует нас своими голами.

Я не просто верю, а уверен, что Овечкин побьет рекорд Гретцки. Мы будем этого ждать, болеть за него и помогать своей поддержкой», – сказал олимпийский чемпион, обладатель Кубка Стэнли и трехкратный чемпион мира

Напомним, Овечкин сделал дубль в матче с «Виннипегом» и обогнал Горди Хоу по голам, забив свою 801-ю и 802-ю шайбы в .