Валерий Каменский: «Уверен, что Овечкин побьет рекорд Гретцки»

Теги Вашингтон Александр Овечкин Уэйн Гретцки НХЛ Валерий Каменский Хоккей

Валерий Каменский уверен, что Александр Овечкин побьет рекорд Уэйна Гретцки по голам в НХЛ.

Форварду «Вашингтона» остается 92 шайбы до канадца в списке снайперов НХЛ.

«Это большой праздник для любителей мирового хоккея, а в особенности для нас. Хочется поздравить и пожелать Александру дальнейших успехов. Пусть он радует нас своими голами.

Я не просто верю, а уверен, что Овечкин побьет рекорд Гретцки. Мы будем этого ждать, болеть за него и помогать своей поддержкой», – сказал олимпийский чемпион, обладатель Кубка Стэнли и трехкратный чемпион мира

Напомним, Овечкин сделал дубль в матче с «Виннипегом» и обогнал Горди Хоу по голам, забив свою 801-ю и 802-ю шайбы в НХЛ.

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1 комментарий

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Кеша
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Валерий Каменский ! Уважаю этого человека . Никогда не несёт бред и никогда не высвечивает с популизмом . Адекватный человек .
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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