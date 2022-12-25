Сафронов о 802 шайбах Овечкина: «Знаковый день для России и мирового хоккея, его можно сравнить с полетом Гагарина»

Теги Вашингтон Андрей Сафронов Александр Овечкин НХЛ Юрий Гагарин Хоккей

Андрей Сафронов сравнил достижение Александра Овечкина в НХЛ с полетом Юрия Гагарина в космос.

Форвард «Вашингтона» забил два гола в матче с «Виннипегом» (4:1) и обошел Горди Хоу в списке снайперов лиги в всю историю. На счету Овечкина 802 шайбы.

«Поздравил Сашку с этим достижением. Для нашей страны и для всего мирового хоккея это знаковый день, его можно сравнить с полетом Юрия Гагарина. Покорить такой рекорд Горди Хоу, легенды в квадрате мирового и канадского хоккея...

В возрасте Сашки еще все рекорды и вершины впереди. Я рад, что он прославляет российский и динамовский хоккей. Правильно Овечкина называют послом спорта России в Америке.

Теперь осталась самая главная вершина, я ему об этом написал в поздравительной смс. Путь на Эверест открыт, нужно терпеть, идти и добиться восхождения. Более чем уверен, что Сашка это сделает», – сказал бывший генеральный менеджер сборной России и московского «Динамо».

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5 комментариев

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Teokrat
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Это немножко перебор..
Хотя, для нынешнего постсоветского пространства которое после развала рухнуло по всем показателям, и в спорте в т.ч...
Для нынешнего поколения это безусловно космический результат.
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prolog1970
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.опа воробья - мастер метафоры
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bizonn007
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И тут Остапа понесло) Ови молодец, но с полетом Гагарина не сопоставимо.
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Latenight Radio
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С кем только Овечкина в последние дни не сравнивали, но самый топ это, конечно, Туктамышева.
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Антон
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Единственное неприятное последствие рекордов Овечкина это то, что сразу велезают всякие Сафроновы, Кожевниковы, Фетисовы и пр. И начинается безудержное восхваление с приплетанием национальных интересов, как они их понимают, и себя по возможности. Так много отцов у побед.
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