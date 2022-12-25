Сафронов о 802 шайбах Овечкина: «Знаковый день для России и мирового хоккея, его можно сравнить с полетом Гагарина»

сравнил достижение в с полетом Юрия Гагарина в космос.

Форвард « » забил два гола в матче с «Виннипегом» (4:1) и обошел Горди Хоу в списке снайперов лиги в всю историю. На счету Овечкина 802 шайбы.

«Поздравил Сашку с этим достижением. Для нашей страны и для всего мирового хоккея это знаковый день, его можно сравнить с полетом Юрия Гагарина. Покорить такой рекорд Горди Хоу, легенды в квадрате мирового и канадского хоккея...

В возрасте Сашки еще все рекорды и вершины впереди. Я рад, что он прославляет российский и динамовский хоккей. Правильно Овечкина называют послом спорта России в Америке.

Теперь осталась самая главная вершина, я ему об этом написал в поздравительной смс. Путь на Эверест открыт, нужно терпеть, идти и добиться восхождения. Более чем уверен, что Сашка это сделает», – сказал бывший генеральный менеджер сборной России и московского «Динамо».