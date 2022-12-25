Депутат Свищев: «Овечкин – гордость российского спорта и всего русского народа»

Теги Вашингтон Александр Овечкин НХЛ Государственная дума Дмитрий Свищев Политика Спорт-Экспресс Хоккей

Дмитрий Свищев прокомментировал выход Александра Овечкина на второе место в списке снайперов НХЛ.

Форвард «Вашингтона» ранее сделал дубль в матче против «Виннипега» (4:1). Теперь у 37-летнего форварда 802 шайбы в НХЛ, он опередил Горди Хоу.

«Каждое утро отрываю новости и радуюсь за Овечкина. А когда новостей нет, то расстраиваюсь, не хватает их. Мы гордимся Овечкиным.

Он гордость российского спорта и всего русского народа. Ждем от него первого места, осталось каких-то 93 шайбы», – сказал депутат Госдумы

Материалы по теме

8 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
psokol88
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Дамир Ринатович
Эта гордость, уверен, в будущем получит гражданство США.
Допустим, получит. И что с того? Воспитанник российской школы хоккейной, как ни крути. Да и вполне может сюда вернуться жить.
Возможно, он станет министром спорта или главой ФХР. И давайте не будем лицемерить: многие хотели бы быть на высоких постах, при деньгах и влиянии. Но проще на спортсе писать комменты, какие все говнюки и так далее ))
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Дамир Ринатович
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Эта гордость, уверен, в будущем получит гражданство США.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Кеша
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ну вот и депутаты проснулись .
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Yndestad
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
"И если бы не путин, то никаких овечкиных у нас бы не было!" - добавил депутан
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Василий Смолин
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Как всякую шушшара любит вещать от целого народа...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
United
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Надеюсь, когда Саня рекорд побьет, этих всех персонажей не будет и на горизонте. Просто желаю исчезнуть без следа
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
s_h_a_m_a_n
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
"Каких-то"
Шайбы забивать ведь не на кнопки нажимать.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Андрей Комлев
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Лучше бы ты каждое утро за народ так переживал, а Саня и без тебя справится
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий