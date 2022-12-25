Депутат Свищев: «Овечкин – гордость российского спорта и всего русского народа»

Дмитрий Свищев прокомментировал выход на второе место в списке снайперов .

Форвард «Вашингтона» ранее сделал дубль в матче против «Виннипега» (4:1). Теперь у 37-летнего форварда 802 шайбы в НХЛ, он опередил Горди Хоу.

«Каждое утро отрываю новости и радуюсь за Овечкина. А когда новостей нет, то расстраиваюсь, не хватает их. Мы гордимся Овечкиным.

Он гордость российского спорта и всего русского народа. Ждем от него первого места, осталось каких-то 93 шайбы», – сказал депутат Госдумы