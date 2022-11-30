Каменский о рекорде Овечкина по голам в гостевых матчах: «Это великое достижение в НХЛ и мировом хоккее»

считает рекорд великим достижением в мировом хоккее.

Сегодня капитан сделал дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ванкувером» (5:1), забросив 403-ю шайбу на выезде за карьеру в лиге. Овечкин побил рекорд (402) по голам в гостевых матчах .

«Александр действительно удачнее играет на выезде, чем дома. Его рекорд – это великое достижение в НХЛ и мировом хоккее.

Овечкин будет участвовать в гонке бомбардиров и это даже не обсуждается, он каждый год участвует. Хоккей – командная игра и будем надеется, что Александр догонит соперников», – сказал обладатель Кубка Стэнли и вице-президент КХЛ.

На данный момент на счету Овечкина 23 (13+10) очка в 24 матчах сезона-2022/23.

🔥🔥🔥 Овечкин побил рекорд Гретцки – по голам на выезде. И еще два не забил – штанга и перекладина