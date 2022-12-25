«Вегас» и «Флорида» вернули Дорофеева и Денисенко в АХЛ

« » отправил форварда Павла Дорофеева в фарм-клуб «Хендерсон» в АХЛ.

24 декабря 22-летний форвард поучаствовал в матче НХЛ с «Сент-Луисом» (5:4 Б). Дорофеева провел на площадке 11 минут и 14 секунд и не отметился результативными действиями.

« » отправила в фарм-клуб «Шарлотт» в АХЛ. 22-летний форвард поучаствовал в шести последних матчах команды, отдав одну результативную передачу.