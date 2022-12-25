«Вегас» и «Флорида» вернули Дорофеева и Денисенко в АХЛ

Теги Флорида НХЛ АХЛ Вегас Шарлотт Григорий Денисенко Павел Дорофеев Хендерсон Хоккей

«Вегас» отправил форварда Павла Дорофеева в фарм-клуб «Хендерсон» в АХЛ.

24 декабря 22-летний форвард поучаствовал в матче НХЛ с «Сент-Луисом» (5:4 Б). Дорофеева провел на площадке 11 минут и 14 секунд и не отметился результативными действиями.

«Флорида» отправила Григория Денисенко в фарм-клуб «Шарлотт» в АХЛ. 22-летний форвард поучаствовал в шести последних матчах команды, отдав одну результативную передачу.

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2 комментария

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Егор Ковынёв
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Ответ Matador
К сожалению ожидаемо. Не вижу у ребят перспектив в НХЛ к сожалению. Совершенно не выделяются. Наверное пора домой
Дорофеев прошлый сезон лучшим бомбардиром фарм клуба В АХЛ был. Да и этот сезон тоже неплохо начал.
У Вегаса конкуренция бешеная, только в 4 тройку пока.

Что касается Денисенко, то он зачах конечно, возможно стоит сменить обстановку
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Matador
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К сожалению ожидаемо. Не вижу у ребят перспектив в НХЛ к сожалению. Совершенно не выделяются. Наверное пора домой
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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