«Вегас» и «Флорида» вернули Дорофеева и Денисенко в АХЛ
«Вегас» отправил форварда Павла Дорофеева в фарм-клуб «Хендерсон» в АХЛ.
24 декабря 22-летний форвард поучаствовал в матче НХЛ с «Сент-Луисом» (5:4 Б). Дорофеева провел на площадке 11 минут и 14 секунд и не отметился результативными действиями.
«Флорида» отправила Григория Денисенко в фарм-клуб «Шарлотт» в АХЛ. 22-летний форвард поучаствовал в шести последних матчах команды, отдав одну результативную передачу.
У Вегаса конкуренция бешеная, только в 4 тройку пока.
Что касается Денисенко, то он зачах конечно, возможно стоит сменить обстановку