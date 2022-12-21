Подколзин без очков в 3 матчах подряд за фарм «Ванкувера». У него 2+3 в 10 играх в АХЛ

остался без очков в 3 матчах подряд за фарм « ».

21-летний нападающий не отметился результативными действиями в матче регулярного чемпионата с «Барракудой» (6:2).

В 10 играх сезона за «Эбботсфорд» у Подколзина 5 (2+3) очков при полезности «+4». В НХЛ он провел 16 матчей и набрал 3 (0+3) балла при полезности «минус 2».

В составе фарма «Сан-Хосе» передачей отметился Даниил Гущин. У 20-летнего форварда стало 16 (7+9) очков в 26 играх.