Дер-Аргучинцев о дебюте в НХЛ: «Думал о том, что наконец-то моя мечта сбудется, появился мандраж. Вышел на лед и сначала не понимал, что происходит»

высказался о дебюте в .

Нападающий сыграл за « » в матче против «Далласа» (4:0).

– 6 декабря вы дебютировали в НХЛ в матче с «Далласом». Как получили вызов?

– «Лифс» играли в Тампе на выезде, а мы с « » дома. После нашей игры ко мне подошел администратор и сказал, что меня вызывают к главному тренеру. Пока шел в тренерскую, увидел на большом телевизоре состав на следующий матч, а меня там не было. Я подумал: «Странно. Видимо, меня вызвали, чтобы сказать, что я не буду завтра играть».

Зашел в офис, и тренер объявил: «Тебя вызывают наверх. Молодец! Мы все тобой гордимся». На следующий день я полетел в Даллас. Это было за два дня до игры. Был выходной, и мы всей командой пошли на американский футбол. На следующий день была тренировка, а потом уже матч.

– Вы все эти три дня нервничали?

– Особо не переживал. Когда пришел на игру, то стал реально нервничать. Стал думать о том, что наконец-то моя мечта сбудется, появился мандраж. Вышел на лед и сначала не понимал, что происходит.

– Когда вышли на первую смену, то уже сконцентрировались на игре?

– Помню, как ждал свою смену. В голове было: «Через несколько секунд выйду на лед, сейчас третья тройка играет, потом выйду и я. И все, буду официально игровом НХЛ». Немножко начал паниковать.

– Вы вышли в четвертой тройке, отыграли 7:16, заработали «+1». Втянулись в игру за это время?

– Не особо втянулся. У нас было много удалений, особенно во втором периоде, получилось, что я отыграл только две смены. В первом периоде неплохо провел первую смену, во второй я вышел в большинстве.

У нас был раскат, мне оставили шайбу, чтобы войти в зону, я вошел в зону, вижу, что Мэттьюс в центр выкатывается. Хотел ему отдать, но он проехал и получилось, что я отдал пас чужому игроку, соперник убежал в атаку «три в один». Тогда было вообще неприятно.

– После этой смены на скамейке вам «напихали»?

– Нет, только тренер по большинству подошел и сказал: «Через среднюю зону хорошо проехал, но только вместо паса мог дальше проезжать, а так ничего страшного», – рассказал Дер-Аргучинцев.