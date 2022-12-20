Журавлев перешел в «Ак Барс» из системы «Колорадо». Контракт – до конца сезона

Защитник системы «Колорадо» перешел в « ».

Контракт с 22-летним защитником рассчитан до конца сезона-2022/23, сообщает телеграм-канал казанского клуба.

В составе «Ак Барса» Журавлев сыграл 133 матча и набрал 31 (6+25) очко при показателе полезности «+26».

В нынешнем сезоне он провел 14 игр в АХЛ за фарм-клуб «Эвеланш» и набрал 1 (0+1) балл при полезности «-4».

22 ноября фарм-клуб « » объявил, что Журавлев был дисквалифицирован и возвращается в Россию.