Журавлев перешел в «Ак Барс» из системы «Колорадо». Контракт – до конца сезона
Защитник системы «Колорадо» Даниил Журавлев перешел в «Ак Барс».
Контракт с 22-летним защитником рассчитан до конца сезона-2022/23, сообщает телеграм-канал казанского клуба.
В составе «Ак Барса» Журавлев сыграл 133 матча и набрал 31 (6+25) очко при показателе полезности «+26».
В нынешнем сезоне он провел 14 игр в АХЛ за фарм-клуб «Эвеланш» и набрал 1 (0+1) балл при полезности «-4».
22 ноября фарм-клуб «Колорадо» объявил, что Журавлев был дисквалифицирован и возвращается в Россию.
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