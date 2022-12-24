Инна Гончаренко об Овечкине: «Хочется сравнить его с Туктамышевой. Они в близкой «весовой категории»: есть и опыт, и мастерство, и матерость»
Инна Гончаренко сравнила Александра Овечкина с Елизаветой Туктамышевой.
«Хочу поздравить Александра Овечкина с новым рекордом!
Мне очень хочется сравнить его с Лизой Туктамышевой в фигурном катании. Мне кажется, они находятся в близкой «весовой категории»: у них есть и опыт, и мастерство, и матерость некая», – сказала заслуженный тренер России по фигурному катанию.
Капитан «Вашингтона» вышел на 2-е место среди лучших снайперов в истории НХЛ, забросив 801-ю и 802-ю шайбу в регулярных чемпионатах. Он опередил Горди Хоу (801 гол), впереди только Уэйн Гретцки (894).
Сравнение максимально странное, Туктамышева и Овечкин это как зелёное и мягкое, несопоставимые категории.
Если уж окунуться в эту бессмыслицу , то можно и еще немного накидать абсурда....
"Если бы завтра проходили выборы президента в Аргентине, то победил бы Месси"
"Месси как Овечкин"
"Овечкин как Туктамышева"
Получается, что если завтра прошли бы выборы президента Аргентины, то победила бы Туктамышева