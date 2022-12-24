Инна Гончаренко об Овечкине: «Хочется сравнить его с Туктамышевой. Они в близкой «весовой категории»: есть и опыт, и мастерство, и матерость»

Теги Вашингтон Александр Овечкин НХЛ Елизавета Туктамышева Инна Гончаренко Хоккей

Инна Гончаренко сравнила Александра Овечкина с Елизаветой Туктамышевой

«Хочу поздравить Александра Овечкина с новым рекордом!

Мне очень хочется сравнить его с Лизой Туктамышевой в фигурном катании. Мне кажется, они находятся в близкой «весовой категории»: у них есть и опыт, и мастерство, и матерость некая», – сказала заслуженный тренер России по фигурному катанию.

Капитан «Вашингтона» вышел на 2-е место среди лучших снайперов в истории НХЛ, забросив 801-ю и 802-ю шайбу в регулярных чемпионатах. Он опередил Горди Хоу (801 гол), впереди только Уэйн Гретцки (894).

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12 комментариев

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цэсемьэр
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с кем бл?
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Сергей Щетинин
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Ответ Леван Мкртчян
А хрен знает. Как-будто какой-то бессмысленный флешмоб запустили, сравнивая спортсменов из разных видов спорта ( а теперь еще и разного пола). Если уж окунуться в эту бессмыслицу , то можно и еще немного накидать абсурда.... "Если бы завтра проходили выборы президента в Аргентине, то победил бы Месси" "Месси как Овечкин" "Овечкин как Туктамышева" Получается, что если завтра прошли бы выборы президента Аргентины, то победила бы Туктамышева
Вот теперь все встало на свои места.
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Александр Шульгин
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Что за бред
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ничего необычного
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Ответ Леван Мкртчян
А хрен знает. Как-будто какой-то бессмысленный флешмоб запустили, сравнивая спортсменов из разных видов спорта ( а теперь еще и разного пола). Если уж окунуться в эту бессмыслицу , то можно и еще немного накидать абсурда.... "Если бы завтра проходили выборы президента в Аргентине, то победил бы Месси" "Месси как Овечкин" "Овечкин как Туктамышева" Получается, что если завтра прошли бы выборы президента Аргентины, то победила бы Туктамышева
А, ну хоть Вы объяснили))
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Darshan
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Ответ ruslan_khaibulov
Туктик конечно супер ветеран фигурного катания эдакий Бьорн Дален норвежский но без допинга только или Плющенко тоже спортивное долголетие было. Но фактор таков что Овечкин как Джордан в баскетболе, это стабильный высокий уровень всей картеры спортивное долголетие как у Месси, что очень важно .
Овечкин - Джордан- еще более смешно. Много забивать никак не значит быть лучшим сейчас. Просто Овечкина продвигают у нас и в НХЛ - у нас как "патриота", в НХЛ для хайпа и денег. Будут тянуть до 50 лет, лишь бы побил рекорд. А так пусть великий игрок, но точно не лучший даже сейчас. Просто ПИАР))
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yak444
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Раньше считала Гончаренко умным человеком, последнее время несёт всякую ерунду, по видимому ошибалась.
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Фанат Торшера
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Кстати, тоже так и не стал олимпийским чемпионом.
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4x Qqqq
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Представила Туктика с телом Овечкина :D
Сравнение максимально странное, Туктамышева и Овечкин это как зелёное и мягкое, несопоставимые категории.
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Леван Мкртчян
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Ответ ничего необычного
Это к чему ещё?
А хрен знает. Как-будто какой-то бессмысленный флешмоб запустили, сравнивая спортсменов из разных видов спорта ( а теперь еще и разного пола).
Если уж окунуться в эту бессмыслицу , то можно и еще немного накидать абсурда....

"Если бы завтра проходили выборы президента в Аргентине, то победил бы Месси"

"Месси как Овечкин"

"Овечкин как Туктамышева"

Получается, что если завтра прошли бы выборы президента Аргентины, то победила бы Туктамышева
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Назар Игорь
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Это же надо суметь так оскорбить Туктамышеву назвав хрупкую женщину "матëрой". Понятно что это в переносном смысле, но всё равно комплимент не из лучших.
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ruslan_khaibulov
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Туктик конечно супер ветеран фигурного катания эдакий Бьорн Дален норвежский но без допинга только или Плющенко тоже спортивное долголетие было. Но фактор таков что Овечкин как Джордан в баскетболе, это стабильный высокий уровень всей картеры спортивное долголетие как у Месси, что очень важно .
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ничего необычного
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Это к чему ещё?
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