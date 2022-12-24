Инна Гончаренко об Овечкине: «Хочется сравнить его с Туктамышевой. Они в близкой «весовой категории»: есть и опыт, и мастерство, и матерость»

сравнила с .

«Хочу поздравить Александра Овечкина с новым рекордом!

Мне очень хочется сравнить его с Лизой Туктамышевой в фигурном катании. Мне кажется, они находятся в близкой «весовой категории»: у них есть и опыт, и мастерство, и матерость некая», – сказала заслуженный тренер России по фигурному катанию.

Капитан « » вышел на 2-е место среди лучших снайперов в истории , забросив 801-ю и 802-ю шайбу в регулярных чемпионатах. Он опередил Горди Хоу (801 гол), впереди только Уэйн Гретцки (894).