«Не переношу Овечкина. А уж разговоров о его «рекордах»...» Шмурнов о капитане «Вашингтона»
Александр Шмурнов критически отозвался о достижении Александра Овечкина.
Капитан «Вашингтона» сделал дубль в матче с «Виннипегом» (4:1), забросив 801-ю и 802-ю шайбы в регулярных чемпионатах НХЛ. Он вышел на 2-е место среди лучших снайперов в истории лиги, опередив Горди Хоу (801). Впереди только Уэйн Гретцки (894).
«Не переношу Овечкина. А равно и разговоров о нем. А уж разговоров о его «рекордах»... (недостающее вписать).
И да, это факт из моей биографии, а не биографии Овечкина», – написал бывший комментатор «Матч ТВ» в Facebook*.
* – принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской организацией.
Залупа он какая то
Назвал СВО самодурством Кремля?
Овечкин не отказывался от своих взглядов, по крайней мере публично.
Так что не надо заливать и набрасывать из-за своего бессилия.