«Не переношу Овечкина. А уж разговоров о его «рекордах»...» Шмурнов о капитане «Вашингтона»

Теги Вашингтон Александр Овечкин НХЛ Александр Шмурнов Хоккей

Александр Шмурнов критически отозвался о достижении Александра Овечкина

Капитан «Вашингтона» сделал дубль в матче с «Виннипегом» (4:1), забросив 801-ю и 802-ю шайбы в регулярных чемпионатах НХЛ. Он вышел на 2-е место среди лучших снайперов в истории лиги, опередив Горди Хоу (801). Впереди только Уэйн Гретцки (894).

«Не переношу Овечкина. А равно и разговоров о нем. А уж разговоров о его «рекордах»... (недостающее вписать).

И да, это факт из моей биографии, а не биографии Овечкина», – написал бывший комментатор «Матч ТВ» в Facebook*.

* – принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской организацией.

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153 комментария

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elena
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Ответ Злодей Спб
Шмурнов всю свою жизнь паразитировал на "спортивной тематике", не привнося ничего в сам спорт, кроме своего раздутого эго. До его позорного бегства из России ему еще можно было найти применение - демонстрировать в качестве образца эталонного глора КБ в палате мер и весов, то сейчас это просто 100 кг бесполезного мяса, прячущегося и мечущегося между Южной Америкой и Европой.
У него были самые веселые штаны на спортканале) Ахаха!
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Old Partisan
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Ответ Александр Ефанов
Это тоже позиция, не слышать и не знать. Каждый имеет право
Видимо, позиция по вашему должна быть только осуждающей текущую власть, все остальное по вашему - не позиция
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Петрович5%
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Овечкину хорошо,он даже не представляет, что по Земле ходит чудо под названием Шмурнов. В Зале Славы НХЛ Овечкин будет,а где будет Шмурнов...(недостающее вписать).
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KozlikX
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Ответ Stormbringer
Мне вот интересно, зачем спортс постит фантазии Шмурнова из ФБ, да ещё и в главные. Ценности новостной - ноль, только желание нашакалить срача побольше)
Давно захожу на спортс ради вас, ради обычных пользователей и комментариев , чтобы посмеяться и поднять настроение , забыл когда последний раз интересную статью читал на этом сайте, а потом и вовсе когда читал последнюю статью ...
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Артём Павлеян
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Знатный русофоб и самодур. Сиди, где сидишь, моральный камертон :)
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Сергей Кузнецов
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Как же низко пал этот человек...
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against tolerance
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Ответ wad.olei
Ещё один идиот
Сергеу чуть перебрал, суббота все-таки, не ругайтесь на него сильно
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gukmamop
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Держите в курсе
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Марат Люсьеныч
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Ответ Scorpic
Что странного, если Овечкин действительно .удак как человек? Он может быть сколь угодно великим спортсменом, но симпатий не вызывает никаких. О чём Шмурнов и сказал
знаком лично с Овечкиным?
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FaithDevotion
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Ответ Градовский Сергей
И? В чëм проблема? Вы не переносите людей за их политичекие взгляды, отличные от ваших? Вы серьёзные?)))
Демократия, она такая в представлении некоторых здешних)
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Pertinax Gandi
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Шмурняк решил напомнить о себе, а то люди стали забывать, кто это такой.
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Торт Спартак
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Ответ Кеша
Кто это ? Вадим Синявской ? Николай Озеров ? Может это Ян Спарре или Владимир Перетурин ? Может это Евгений Майоров или Сергей Гимаев? Шмурнов - нет не слышал .
Это даже не Владимир Сентябрёв)
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Sergey Kleymenov
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У нас есть так е ребята, которые должны играть в стране, тогда будет конкуренция. В нынешнем формате нашей лиги это невозможно. Можно копировать, но ничего не измениться. Самых самых , как обычно, отправят туда, а мы будем получать новости, сколько и тп он забил. Ауууу
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Мыкола
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Шмурдяк - это эталон отечественной либерастии. В России и всё что с ней связанно это фу-фу. Настоящий Смердяков
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BlackBart
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Ответ RSI
Тяжелый вопрос. Знаете, Вагнер был антисемитом и поддерживал нацистов, написал знаменитую мелодию, с нацистами теперь отождествляемую. Но Музыка его осталась… А Караваджо был убийцей. Всю историю люди пытаются разделить искусство и личности авторов произведений. Консенсуса нет. Личное дело каждого. Овечкин великий спортсмен со своей политической позицией, с которой кто-то не согласен. И это факт.
"Вагнер был антисемитом и поддерживал нацистов" - дядь, ты что там употребляешь? Вагнер умер в 1883 году, какие нацисты, окстись
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elena
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Оооо, что то всплыло? И где это было так давно? Где Шмурнов,, а где Овечкин
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Дмитрий Снегирёв
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Что, спортс, совсем новостей о политике нет? 🤷🏻‍♂️
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paradose
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Ахахахаахахахахахахахах. «Шмурнов».
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Сергей Галынский
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Не переношу Шмурнова
Залупа он какая то
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charly001
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Да он и в сборной никогда не тащил или искал причины не приезжать , не понимаю этих восторгов вокруг него
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Onion
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В общем, есть спортсмены, которые чего-то добились, и есть паразиты.
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Ola BP
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Ответ Максим 1986
Он, похоже, после эмиграции все российское не переносит
Он любил себя в России, а не Россию в себе.
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Rock-n-Rolla
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фигасе у отщипенца горит)))
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Silent2006
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Ответ Scorpic
Что странного, если Овечкин действительно .удак как человек? Он может быть сколь угодно великим спортсменом, но симпатий не вызывает никаких. О чём Шмурнов и сказал
Как известно, в расследовании "кто тут больше .удак" самое главное - не выйти на самого себя.
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Ola BP
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Ответ Jordan95
С позицией? А где его позиция за последние 10 месяцев? По-моему он делает вид, что ничего не знает, ничего не слышал, и вообще он просто хоккеист.
Он осудил Путина? Отказался от России? Написал/подписал что-то против войны?
Назвал СВО самодурством Кремля?

Овечкин не отказывался от своих взглядов, по крайней мере публично.
Так что не надо заливать и набрасывать из-за своего бессилия.
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