«Не переношу Овечкина. А уж разговоров о его «рекордах»...» Шмурнов о капитане «Вашингтона»

критически отозвался о достижении .

Капитан « » сделал дубль в матче с «Виннипегом» (4:1), забросив 801-ю и 802-ю шайбы в регулярных чемпионатах . Он вышел на 2-е место среди лучших снайперов в истории лиги, опередив Горди Хоу (801). Впереди только Уэйн Гретцки (894).

«Не переношу Овечкина. А равно и разговоров о нем. А уж разговоров о его «рекордах»... (недостающее вписать).

И да, это факт из моей биографии, а не биографии Овечкина», – написал бывший комментатор «Матч ТВ» в Facebook*.

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