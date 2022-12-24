Бэкстрем об Овечкине: «Было просто нереально наблюдать за тем, что Алекс делал много лет. Мне повезло, что у меня было место в первом ряду»

высказался о выходе Александра Овечкина на 2-е место в списке снайперов .

Капитан «Вашингтона» сделал дубль в матче с «Виннипегом» (4:1), забросив 801-ю и 802-ю шайбы в регулярных чемпионатах НХЛ. Он вышел на 2-е место среди лучших снайперов в истории лиги, опередив Горди Хоу (801). Впереди только Уэйн Гретцки (894).

«На протяжении многих лет было просто нереально наблюдать за тем, что делал , и мне повезло, что у меня было место в первом ряду.

Хотя я восстанавливаюсь после операции на бедре, я все еще внимательно слежу за ним и очень рад, что он обошел и стал вторым снайпером в истории НХЛ, забив свой 802-й гол. Я знаю, что это много значит для него, всей его семьи и для нашей организации.

Ови заслуживает всяческих похвал. Вот кто он такой – прирожденный бомбардир. Для него забивать – это естественно, и он просто продолжает это делать.

Для нас, играющих с ним, это было что-то вроде: «О, он уже достиг 500 шайб. Вау. Это идеально». Затем наступает еще одна веха за другой. Это просто невероятно, что он достиг 800 [голов].

Впервые я встретился с Алексом на драфте НХЛ 2006 года в Ванкувере после того, как «Кэпиталс» выбрали меня под 4-м номером. Ови тогда не очень хорошо говорил по-английски, но и я тоже. Так что это было здорово. Там мы соединились.

На следующий день я увидел Алекса в аэропорту, он прогуливался с трофеем Колдера, вручаемым новичку года в НХЛ, после того, как он выиграл его ранее в те выходные. Все в тот уик-энд было совершенно особенным.

После этого я отыграл в Швеции еще один сезон, просто чтобы развиваться, а затем перешел в «Вашингтон». Ови и вся наша команда отлично помогли мне адаптироваться. Очевидно, он знал о городе немного больше, чем я.

Я не играл с ним в начале моего первого сезона. Я играл с другими парнями. Я играл на фланге. Когда Брюс Будро занял пост тренера в том сезоне, именно он собрал нас вместе. С этого момента мы просто продолжали выстраивать химию», – написал нападающий « ».