Пашков об Овечкине и рекорде Гретцки: «Очень не нравится кампания, развязанная вокруг Александра и его гонки. Прессе и болельщикам надо вести себя спокойнее»

Теги Вашингтон Александр Овечкин Уэйн Гретцки НХЛ Александр Пашков Матч ТВ Хоккей

Александр Пашков высказался о погоне Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки

Капитан «Вашингтона» сделал дубль в матче с «Виннипегом» (4:1), забросив 801-ю и 802-ю шайбы в регулярных чемпионатах НХЛ. Он вышел на 2-е место среди лучших снайперов в истории лиги, опередив Горди Хоу (801). Впереди только Уэйн Гретцки (894).

«Рекорды Овечкина важны не только для «Динамо», но и для всей нашей страны. Что касается перспективы побить рекорд Гретцки, то это будет сложно сделать. Есть факторы, которые от Овечкина никак не зависят. Это, в частности, травмы, состояние его здоровья. Тут всякое может случиться.

А еще мне очень не нравится кампания, развязанная вокруг Александра в связи с его гонкой за Гретцки. Думаю, что так или иначе это ему мешает. И прессе, и болельщикам надо вести себя более спокойно в этом отношении.

Саше сейчас надо помочь. Он может рекорд Гретцки побить, но для этого нужны благоприятные условия», – сказал олимпийский чемпион.

1 комментарий

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Ковид 07.10.52
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Рекорды Овечкина важны не только для «Динамо», но и для всей нашей страны....
И чем же они важны...тем, что ненавистная америка воспитала такого хоккеиста....из русского медведя...
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