«Саша мог бы и пораньше Хоу обогнать, чтобы нам в день игры не пришлось раньше времени просыпаться». Кудашов о 802-й шайбе Овечкина в НХЛ

пошутил о достижении .

Капитан « » сделал дубль в матче с «Виннипегом» (4:1), забросив 801-ю и 802-ю шайбы в регулярных чемпионатах . Он вышел на 2-е место среди лучших снайперов в истории лиги, опередив (801). Впереди только Уэйн Гретцки (894).

«Конечно, я слежу за рекордами Овечкина. В последнее время каждую ночь следил. Саша мог бы и пораньше Хоу обогнать, чтобы нам в день игры не пришлось раньше времени просыпаться.

Мы с ним постоянно общаемся. Понимаю, как Овечкину было тяжело в эти дни. Такое давление, сейчас у Саши, наверное, груз с плеч свалился на определенном этапе. Теперь у него несколько лет есть впереди, чтобы это дело до конца довести», – сказал главный тренер « ».