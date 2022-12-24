«Саша мог бы и пораньше Хоу обогнать, чтобы нам в день игры не пришлось раньше времени просыпаться». Кудашов о 802-й шайбе Овечкина в НХЛ
Алексей Кудашов пошутил о достижении Александра Овечкина.
Капитан «Вашингтона» сделал дубль в матче с «Виннипегом» (4:1), забросив 801-ю и 802-ю шайбы в регулярных чемпионатах НХЛ. Он вышел на 2-е место среди лучших снайперов в истории лиги, опередив Горди Хоу (801). Впереди только Уэйн Гретцки (894).
«Конечно, я слежу за рекордами Овечкина. В последнее время каждую ночь следил. Саша мог бы и пораньше Хоу обогнать, чтобы нам в день игры не пришлось раньше времени просыпаться.
Мы с ним постоянно общаемся. Понимаю, как Овечкину было тяжело в эти дни. Такое давление, сейчас у Саши, наверное, груз с плеч свалился на определенном этапе. Теперь у него несколько лет есть впереди, чтобы это дело до конца довести», – сказал главный тренер «Динамо».
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