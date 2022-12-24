Овечкин на русском обратился к семье после того, как вышел на 2-е место по голам в истории НХЛ

Теги Вашингтон Александр Овечкин НХЛ Михаил Овечкин Татьяна Овечкина Анастасия Шубская Хоккей

Александр Овечкин обратился на русском языке к своей семье после матча с «Виннипегом» (4:1).

Капитан «Вашингтона» высказался о том, что вышел на второе место по голам (802) в истории НХЛ, обогнав Горди Хоу.

«Мамочка, папочка, Настя, Сережа, Илюша, Мишаня, я вас очень сильно люблю (сказал на русском — прим. Sports.ru).

Сейчас я на русском сказал, как сильно люблю свою семью – жену, маму, папу, прекрасных детей, брата», – сказал Овечкин.

💥ДААААААААА! Овечкин – второй снайпер в истории НХЛ! Молчал 4 матча, но положил дубль «Виннипегу» – и обогнал Хоу

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10 комментариев

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Azamat Abdukadyroff
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А потом на русском сказал семье что он на английском объяснил зрителям что на русском сказал что любить семью))) . Великий конечно спортсмен Овечкин. Пишет историю.
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Амфитрион
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Без шуток, кто считает что американцы не любят русских, посмотрите видео сегодняшних голов Овечкина.
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hhlg
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Ответ Be1983kot18leta@gmail.com
Его попросили комментаторы Вашингтона специально что-то сказать на русском
Он просто сказал мол скажи что-то своей семье ;)
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Be1983kot18leta@gmail.com
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Его попросили комментаторы Вашингтона специально что-то сказать на русском
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Артем Зырянов
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Ответ psycho killer
Русский на русском обратился к семье. Шок-контент!
В столице США. После матча с канадской командой.
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андрей1968
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Ответ Барсик Юрана
Не забыл ещё?
Он еще и в Россию вернётся и в семье на русском говорит.
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Николай Гарин
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своего царя забыл упомянуть
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сервисник
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Молорик Саня! Не слушай никого, только вперёд! Семья, команда, болельщики, все за тебя!
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Барсик Юрана
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psycho killer
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Русский на русском обратился к семье. Шок-контент!
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