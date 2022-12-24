Овечкин на русском обратился к семье после того, как вышел на 2-е место по голам в истории НХЛ

обратился на русском языке к своей семье после матча с «Виннипегом» (4:1).

Капитан « » высказался о том, что вышел на второе место по голам (802) в истории , обогнав Горди Хоу.

«Мамочка, папочка, Настя, Сережа, Илюша, Мишаня, я вас очень сильно люблю (сказал на русском — прим. Sports.ru).

Сейчас я на русском сказал, как сильно люблю свою семью – жену, маму, папу, прекрасных детей, брата», – сказал Овечкин.

💥ДААААААААА! Овечкин – второй снайпер в истории НХЛ! Молчал 4 матча, но положил дубль «Виннипегу» – и обогнал Хоу