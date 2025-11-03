Юров об адаптации в «Миннесоте»: «Русские ребята каждый день советуют в игре и быту. Тарасенко подсказывал в матче с «Рейнджерс». Хорошо, что таких людей трое»

Данила Юров: русские помогают адаптироваться в НХЛ.

Форвард «Миннесоты» Данила Юров заявил, что другие российские игроки в «Миннесоте» (Кирилл Капризов , Владимир Тарасенко , Яков Тренин ) помогают ему адаптироваться.

– Русские ребята дают какие-то советы? Помогают адаптироваться?

– Конечно, у них большой опыт. Володя подсказывал мне в матче с «Рейнджерс». Каждый день советуют что-то в игре, а что-то в быту. Это нормальный процесс. Хорошо, что таких людей трое. Мне гораздо легче адаптироваться и привыкать к вещам, которые для меня в новинку.

– В первых матчах давило, что не могли забросить?

– Нет, я справлялся с такими сериями, они бывали и больше. Старался играть на команду, получать удовольствие. У меня есть возможность играть в лучшей лиге мира, через работу все должно пройти. Я не зацикливался на очках, выполнял то, что просил тренер, играл на команду, – сказал Данила Юров .