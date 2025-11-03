Агент Овечкина про 2 шайбы в 12 матчах: «Саша свои голы забьет! Травма на предсезонке немного выбила его из колеи»
Глеб Чистяков: Овечкин свои голы забьет, травма выбила его из колеи.
Представитель Александра Овечкина Глеб Чистяков призвал не переживать из-за результативности форварда в текущем сезоне НХЛ. Капитан «Вашингтона» набрал 7 (2+5) очков в первых 12 играх. В последних 4 встречах россиянин не отметился результативными действиями.
«Уверен, что все будет нормально. Саша свои голы забьет! Немного выбила его из колеи травма на предсезонке», - сказал Глеб Чистяков.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Спорт-Экспресс»
