Агент Овечкина про 2 шайбы в 12 матчах: «Саша свои голы забьет! Травма на предсезонке немного выбила его из колеи»

Глеб Чистяков: Овечкин свои голы забьет, травма выбила его из колеи.

Представитель Александра Овечкина Глеб Чистяков призвал не переживать из-за результативности форварда в текущем сезоне НХЛ . Капитан «Вашингтона » набрал 7 (2+5) очков в первых 12 играх. В последних 4 встречах россиянин не отметился результативными действиями.

«Уверен, что все будет нормально. Саша свои голы забьет! Немного выбила его из колеи травма на предсезонке», - сказал Глеб Чистяков.