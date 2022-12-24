Овечкин – 1-я звезда матча с «Виннипегом»: 2+1, 7 бросков, 3 хита, «+2» за 22:02

Капитан « » набрал 3 (2+1) очка в игре чемпионата НХЛ с «Виннипегом» (4:1) и был признан первой звездой.

Россиянин прервал 4-матчевую безголевую серию.

В 36 играх сезона на его счету 41 (22+19) балл.

Сегодня за 22:02 – лучший показатель среди форвардов «Кэпиталс» (7:54 – в большинстве) – у Овечкина 7 бросков в створ ворот, 3 хита, полезность – «плюс 2».

Овечкин забил 801-й и 802-й голы в НХЛ, обогнав Хоу. До Гретцки – 92 шайбы

Хорошо ли знаете рекорды Овечкина? Он уже лидер по забитым шайбам? А по броскам?