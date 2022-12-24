Овечкин – 1-я звезда матча с «Виннипегом»: 2+1, 7 бросков, 3 хита, «+2» за 22:02

Теги Вашингтон Александр Овечкин НХЛ Хоккей

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин набрал 3 (2+1) очка в игре чемпионата НХЛ с «Виннипегом» (4:1) и был признан первой звездой.

Россиянин прервал 4-матчевую безголевую серию.

В 36 играх сезона на его счету 41 (22+19) балл.

Сегодня за 22:02 – лучший показатель среди форвардов «Кэпиталс» (7:54 – в большинстве) – у Овечкина 7 бросков в створ ворот, 3 хита, полезность – «плюс 2».

Овечкин забил 801-й и 802-й голы в НХЛ, обогнав Хоу. До Гретцки – 92 шайбы

Хорошо ли знаете рекорды Овечкина? Он уже лидер по забитым шайбам? А по броскам?

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11 комментариев

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Дух Хлебонасущенского
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ТОП-16 по дублям в регулярке НХЛ: Гретцки-1.189 дублей/в 1487 играх, 2. Овечкин-163/1310, 3 Бретт Халл-158/1259, 4.М.Лемье-154/915, 5.Г.Хоу- 147/1767, 6. Эспозито-143/1255, 7.Дионн-139/1348, 8.Гартнер-135/1432, 9.Селянне -131/1451, 10.Босси-127/752, 11.Ягр-127/1733, 12.Сисарелли-125/1232, 13.Айзерман -124/1514, 14.Мессье-122/1756, 15.Боб Халл-121/1063, 16.Курри-121/1251,
россияне: ТОП-17: Овечкин-163(2-й), Могильный-100(24-й), П. Буре-92(29-й), Федоров-69(73-й), Малкин-66(85-й), Ковалев-65(93-й), Ковальчук-58(115-й), Яшин-51(154-й), Слава Козлов-42(221-й), Тарасенко-39(235-й), Дацюк-39(242-й), Кучеров-34(293-й), Сёмин-34 (296-й), Каменский, Жамнов по 28(386-й и 398-й), Фролов, Панарин по 25(465-466-й),
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Евгений Исаев
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Поздравления всем болельщикам и конечно же Овечкин у и его семье!!!
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Из столицы Сибири С любовью
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Ответ сервисник
Весь Вашингтон работает на его рекорд, потому что это и их рекорд тоже, так что пока он не побьёт никаких Динамо)
Он побьёт, 900 сделает, но потом сразу в Динамо!
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сервисник
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Ответ Из столицы Сибири С любовью
Овечкин не пойдёт на тысячу, он вернётся в Динамо!
Весь Вашингтон работает на его рекорд, потому что это и их рекорд тоже, так что пока он не побьёт никаких Динамо)
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psycho killer
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И это в 37 лет ☝️👏
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Из столицы Сибири С любовью
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Ответ сервисник
Вы, я посмотрю, оптимист) 93 забить бы! В этом сезоне надо максимальный задел делать
Овечкин не пойдёт на тысячу, он вернётся в Динамо!
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ALMAZ_and_GOLD
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Ответ Daniel Plainview
Дня, месяца, года.
остались до Гретцки
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сервисник
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Ответ ni
Осталось 198 шайб и 12 вратарей. :)
Вы, я посмотрю, оптимист) 93 забить бы! В этом сезоне надо максимальный задел делать
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ni
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Осталось 198 шайб и 12 вратарей. :)
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timasid
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Видна спина Уэйна Грецки
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Daniel Plainview
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