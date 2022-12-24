Овечкин – 1-я звезда матча с «Виннипегом»: 2+1, 7 бросков, 3 хита, «+2» за 22:02
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин набрал 3 (2+1) очка в игре чемпионата НХЛ с «Виннипегом» (4:1) и был признан первой звездой.
Россиянин прервал 4-матчевую безголевую серию.
В 36 играх сезона на его счету 41 (22+19) балл.
Сегодня за 22:02 – лучший показатель среди форвардов «Кэпиталс» (7:54 – в большинстве) – у Овечкина 7 бросков в створ ворот, 3 хита, полезность – «плюс 2».
Овечкин забил 801-й и 802-й голы в НХЛ, обогнав Хоу. До Гретцки – 92 шайбы
Хорошо ли знаете рекорды Овечкина? Он уже лидер по забитым шайбам? А по броскам?
россияне: ТОП-17: Овечкин-163(2-й), Могильный-100(24-й), П. Буре-92(29-й), Федоров-69(73-й), Малкин-66(85-й), Ковалев-65(93-й), Ковальчук-58(115-й), Яшин-51(154-й), Слава Козлов-42(221-й), Тарасенко-39(235-й), Дацюк-39(242-й), Кучеров-34(293-й), Сёмин-34 (296-й), Каменский, Жамнов по 28(386-й и 398-й), Фролов, Панарин по 25(465-466-й),