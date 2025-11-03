Никитин об ударе Коваленко в лицо Мелошу: «ЦСКА вместо большинства получил меньшинство. А Спронг лучше? В детской школе нужно объяснять, это не командные действия»

Игорь Никитин: проблема ЦСКА в дисциплине.

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин высказался о дисциплине команды после поражения от минского «Динамо » (0:2) в матче FONBET КХЛ.

На 46-й минуте форвард минчан Андрей Стась был удален на 2 минуты за грубость. После свистка нападающий ЦСКА Николай Коваленко ударил клюшкой в лицо защитнику соперника Николасу Мелошу. Коваленко получил 4 минуты штрафа.

На 52-й минуте малый штраф получил форвард ЦСКА Дэниэл Спронг. Армейцы пропустили первый гол на 55-й – в равенстве, а на 60-й Станислав Галиев забросил шайбу в пустые ворота.

– Обоюдоострая игра. Моменты были и там, и там, но вместо большинства мы получили меньшинство. Наверное, в этом и проблема этого счета.

– Можно сказать, что игра шла до гола?

– По факту – да. Были хорошие возможности забить.

– Разговаривали с Коваленко? Объясняли, что быть игроков соперника – это нехорошо?

– Это нужно в детской спортивной школе объяснять. А что, Спронг лучше? Это наша болезнь, не то что дисциплина. Я даже не знаю. Это не командное действие. А хоккей — командный вид спорта. Все просто.

– Когда стоит ждать дебюта Самонова?

– Не могу ответить. Мы к игре готовились. В ближайшее время прилетит, а там разберемся.

– Два года не побеждали в Минске. Это психологически отражается на команде?

– Я, честно говоря, не знаю, как это отражается. Есть стимул победить, – сказал Игорь Никитин.