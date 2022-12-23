Лавиолетт о рекорде Овечкина по броскам: «Одно идет за другим, верно? Он может быть на вершине по броскам, голам и хитам – это впечатляет»

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Питер Лавиолетт высказался о рекорде Александра Овечкина по броскам в створ. 

Сегодня капитан «Вашингтона» (6211 бросков в створ за карьеру) превзошел Рэя Бурка (6209). Персональная статистика бросков в НХЛ ведется с сезона-1959/60. 

«Одно идет за другим, верно? Нужно бросать по воротам, чтобы забивать. Ничего удивительного, но все равно впечатляет.

Он может быть на вершине по броскам, голам и хитам. Это в самом деле впечатляет», – сказал главный тренер «столичных». 

Овечкин занимает 3-е место по голам в истории лиги, уступая лишь Горди Хоу (801) и Уэйну Гретцки (894). 

Статистика хитов в НХЛ официально ведется с сезона-2005/06. Овечкин на текущий момент занимает 4-е место с 3376 силовыми приемами в 1309 матчах. Лидирует Кэл Клаттербак из «Айлендерс» (3660 в 959). 

Эх, 801-го у Овечкина опять нет. Зато есть новый рекорд НХЛ по броскам – 6211!

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4 комментария

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Пинающий Достоинства
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А есть 10ка по хитам?!
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ftw2002@yandex.ru
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Этот рекорд (по броскам), надеюсь, еще долго будет обновляться!)
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Лакедемон
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К Овечкину можно относиться по разному, но вот не уважать его наследие - это невозможно
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Osik92
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Ну по хитам ови ну никак на вершине не сможет. Да будет в тройке пр завершению карьеры все таки мартин и кэл моложе и впереди
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