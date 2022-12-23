Лавиолетт о рекорде Овечкина по броскам: «Одно идет за другим, верно? Он может быть на вершине по броскам, голам и хитам – это впечатляет»

высказался о рекорде по броскам в створ.

Сегодня капитан « » (6211 бросков в створ за карьеру) превзошел Рэя Бурка (6209). Персональная статистика бросков в ведется с сезона-1959/60.

«Одно идет за другим, верно? Нужно бросать по воротам, чтобы забивать. Ничего удивительного, но все равно впечатляет.

Он может быть на вершине по броскам, голам и хитам. Это в самом деле впечатляет», – сказал главный тренер «столичных».

Овечкин занимает 3-е место по голам в истории лиги, уступая лишь Горди Хоу (801) и Уэйну Гретцки (894).

Статистика хитов в НХЛ официально ведется с сезона-2005/06. Овечкин на текущий момент занимает 4-е место с 3376 силовыми приемами в 1309 матчах. Лидирует Кэл Клаттербак из «Айлендерс» (3660 в 959).

Эх, 801-го у Овечкина опять нет. Зато есть новый рекорд НХЛ по броскам – 6211!