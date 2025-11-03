Овечкин о 900-й шайбе в НХЛ: «Думаю об этой отметке, конечно. Никто не достигал этого, было бы приятно стать первым»

Александр Овечкин: было бы приятно стать первым игроком с 900 голами в НХЛ.

Капитан «Вашингтона » Александр Овечкина заявил, что хочет стать первым игроком с 900 голами в регулярных чемпионатах НХЛ . Ему осталась 1 шайба до этой отметки.

– Вы забили 2 гола в 12 матчах. Как сами оцениваете свое выступление?

– Да, у нас не лучший отрезок. Нужно просто продолжать работать, и результат придет.

– В чем ключ, как преодолеть полосу неудач?

– Вы видели, у нас были травмы. Большинство работало не лучшим образом. Но нам нужно держаться вместе, усердно трудиться.

Просто не нужно забивать голову мыслями об этом. Два гола в 12 матчах? Не надо слишком переживать, иначе ты просто будешь давить сам на себя.

– Вы думаете об отметке в 900 шайб в НХЛ?

Конечно, я думаю об отметке в 900 голов. Никто ее не достигал. Было бы приятно стать первым, – сказал Александр Овечкин.