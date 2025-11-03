  • Спортс
Овечкин о 900-й шайбе в НХЛ: «Думаю об этой отметке, конечно. Никто не достигал этого, было бы приятно стать первым»

Александр Овечкин: было бы приятно стать первым игроком с 900 голами в НХЛ.

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкина заявил, что хочет стать первым игроком с 900 голами в регулярных чемпионатах НХЛ. Ему осталась 1 шайба до этой отметки. 

– Вы забили 2 гола в 12 матчах. Как сами оцениваете свое выступление? 

– Да, у нас не лучший отрезок. Нужно просто продолжать работать, и результат придет.

– В чем ключ, как преодолеть полосу неудач? 

– Вы видели, у нас были травмы. Большинство работало не лучшим образом. Но нам нужно держаться вместе, усердно трудиться. 

Просто не нужно забивать голову мыслями об этом. Два гола в 12 матчах? Не надо слишком переживать, иначе ты просто будешь давить сам на себя.

– Вы думаете об отметке в 900 шайб в НХЛ? 

Конечно, я думаю об отметке в 900 голов. Никто ее не достигал. Было бы приятно стать первым, – сказал Александр Овечкин. 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: сайт «Вашингтона»
