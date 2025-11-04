«Айлендерс» подписали контракт с лабрадором Марти, названным в честь Мэтта Мартина. Клуб ранее подготовил 5 собак-поводырей и помощников совместно с фондом America’s VetDogs

«Айлендерс» подписали контракт с щенком лабрадора.

«Айлендерс » представил нового щенка в рамках программы Puppy with a Purpose в составе клуба. Болельщики выбрали для щенка имя Марти – в честь 36-летнего нападающего «Айлендерс» Мэтта Мартина .

Это уже шестой щенок программы Puppy with a Purpose, реализуемой клубом совместно с некоммерческой организацией America’s VetDogs.

America’s VetDogs – национальный благотворительный фонд, который обучает служебных собак для ветеранов и сотрудников экстренных служб с инвалидностью. Организация вновь объединила усилия с «Айлендерс » для воспитания будущей собаки-помощника. На сегодняшний день команда уже помогла вырастить 3 собак-поводырей для людей с нарушением зрения и 2 служебных собак для ветеранов и спасателей.

В ближайшие 14-18 месяцев девятинедельный лабрадор-ретривер будет проходить базовую дрессировку и социализацию при активной поддержке фанатов, сотрудников клуба и сообщества. Щенок станет постоянным гостем клубных мероприятий, чтобы привыкнуть к шуму, зрителям и разным условиям – все это важно для будущей работы служебной собаки.

После завершения базового курса Марти отправится в главный центр America’s VetDogs в Смиттауне (штат Нью-Йорк) для прохождения профессиональной подготовки и дальнейшего назначения своему будущему хозяину.

Изображение: nhl.com/islanders