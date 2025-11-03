Сергей Савельев о переподписаниях в КХЛ: «Должны быть только в сторону повышения. В НХЛ такого вообще нет, там игроки с минимальными контрактами становились звездами»

Сергей Савельев: переподписания контрактов в КХЛ выглядят странно.

Хоккейный эксперт Сергей Савельев заявил, что переподписания контрактов в FONBET КХЛ выглядят странно для общественности.

«Только ленивый не говорил, что переподписания контрактов, особенно в сторону понижения суммы, – это непонятное правило с точки зрения регламента при существующем потолке зарплат. Если мы говорим про европейский хоккей, то там нет потолка зарплат. Контрактные условия могут меняться, но только с учетом, если стороны на это согласны. Если мы говорим про НХЛ, то такого там вообще нет. Там нужно отработать полностью действующее соглашение.

В КХЛ решили, что можно сэкономить место под потолком зарплат. Взяли и подписали хоккеиста на понижение. Но для всей общественности такие переподписания выглядят максимально странно.

В моем понимании переподписания можно оставить только в случае повышения зарплаты. И то это по-своему убирает возможность оценить правильный менеджмент.

Если я нашел хорошего игрока, которого, например, подписал на четыре года на 15 миллионов, но через два сезона он набирает по 50 очков, то, значит, это моя хорошая работа, так как подписал игрока на такую сумму. А с переподписаниями игрок может говорить, что требует повышения зарплаты, не будет играть или еще что-то. Такого быть не должно.

Именно из-за этого в НХЛ есть жесткие рамки и ограничения, чтобы таких ситуаций не происходило. Мы видели в НХЛ , когда игроки с минимальными соглашениями становились звездами в дальнейшем. Можно вспомнить ситуацию с Валерием Ничушкиным , который получил шанс на минимальном соглашении.

Он его оправдал, и это была хорошая работа менеджмента и тренерского штаба. Он отработал свой контракт и подписал новый. Это единственный и самый правильный вариант, который должен учитываться при потолке зарплат», – сказал Сергей Савельев.