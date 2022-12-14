Отец Овечкина о матче с 800-м голом: «Включаем, а там все уже Сашу с 1-й шайбой поздравляют. Зато посмотрели, как весь стадион «Чикаго» бросал ему кепки»

Отец Овечкина рассказал о просмотре матча, в котором Александр забросил 800-ю шайбу в НХЛ.

Капитан сделал хет-трик в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Чикаго» (7:3). Третий гол в ворота Петра Мразека стал для него 20-м в сезоне и 800-м в карьере в лиге.

– Дядя Миша, поздравляю с большим юбилеем сына!

– Спасибо большое, очень приятно! Конечно же, мы смотрели этот матч против «Чикаго» в прямом эфире.

– Успели телевизор включить? Александр забил первый гол уже на 24‑й секунде.

– Если честно, то не успели. Включаем, а там все уже Сашу с первой шайбой поздравляют. Мы ее только в повторе увидели. Зато посмотрели, как весь стадион «Чикаго» бросал ему кепки в честь хет‑трика.

Такое редко увидишь, чтобы арена гостей так реагировала на шайбы в ворота своей команды, – сказал Михаил Овечкин.

🔥800 голов Овечкина в НХЛ: хет-триком просто вынес «Чикаго», начав уже на 24-й секунде

История любви Овечкина и «восьмерки»: взял номер из-за мамы и связывал с ним главные даты в жизни