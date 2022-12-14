Отец Овечкина о матче с 800-м голом: «Включаем, а там все уже Сашу с 1-й шайбой поздравляют. Зато посмотрели, как весь стадион «Чикаго» бросал ему кепки»
Отец Овечкина рассказал о просмотре матча, в котором Александр забросил 800-ю шайбу в НХЛ.
Капитан «Вашингтона» сделал хет-трик в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Чикаго» (7:3). Третий гол в ворота Петра Мразека стал для него 20-м в сезоне и 800-м в карьере в лиге.
– Дядя Миша, поздравляю с большим юбилеем сына!
– Спасибо большое, очень приятно! Конечно же, мы смотрели этот матч против «Чикаго» в прямом эфире.
– Успели телевизор включить? Александр забил первый гол уже на 24‑й секунде.
– Если честно, то не успели. Включаем, а там все уже Сашу с первой шайбой поздравляют. Мы ее только в повторе увидели. Зато посмотрели, как весь стадион «Чикаго» бросал ему кепки в честь хет‑трика.
Такое редко увидишь, чтобы арена гостей так реагировала на шайбы в ворота своей команды, – сказал Михаил Овечкин.
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