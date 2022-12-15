Бабаев об Овечкине: «Разделил бы его карьеру на два этапа – до женитьбы и после. У него хорошая жена, семья, она ему дала дополнительную мотивацию»

поделился мнением об игре .

Капитан «Вашингтона» идет на 3-м месте по голам в истории (800), уступая лишь Уэйну Гретцки (894) и Горди Хоу (801).

– Почему Овечкин так крут на протяжении стольких лет? Он явно изменил игру, теперь много забивает в разных ситуациях, а не только из левого круга вбрасывания, толкается на пятаке, выгрызает шайбы. Можно ли сказать, что он так адаптируется с учетом возраста?

– Я знаю Саню очень давно, когда ему было еще 17 лет. В 18 лет он уже играл в основном составе. Уже тогда был на виду, в порядке. Родители и природа одарили его самым главным – богатырским здоровьем. И он просто умеет его правильно использовать.

Его работоспособность зашкаливает. Каждому, кто хочет добиться таких высоких результатов, надо прилагать максимум усилий. Вот это он делает вне льда, бросок сам по себе ниоткуда не возьмется. Если любой хоккеист или мы с вами попробуем побросать по 200 бросков по воротам каждый день, то у нас либо плечо отвалится, либо кисть. Это не так легко. Дело даже не в жесткости клюшки. Овечкин делает это постоянно, оттачивает мастерство. Но я бы, честно говоря, разделил его карьеру на два этапа: первый – до женитьбы, второй – после.

Он женился, у него хорошая жена, хорошая семья, думаю, она ему дала дополнительную мотивацию. С рождением ребенка он, думаю, немного поменялся. Вы, наверное, имеете в виду, что раньше он играл в один хоккей, а сейчас перестроился, став командным игроком. Думаю, что очень важную роль сыграло его семейное положение, большая доля здесь его жены Анастасии. Он, думаю, просто почувствовал ответственность. И то же самое перенеслось на лед.

Он столько лет играет за , они ему как семья. Вот эта ответственность, плюс возраст, опыт, все это вместе сложилось и дало ему вот этот дополнительный импульс. Фактически ему не хватает в карьере только олимпийского золота. И понятно, что если он перебьет рубеж в 900 голов, может и больше, но все равно, конечно, если завоюет золото Олимпиады, то круг замкнется, и у него будут все награды. А так, день-два-три, и он уже станет вторым величайшим игроком после Гретцки, – сказал хоккейный агент.