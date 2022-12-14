Мама Овечкина о его 800-й шайбе: «Перед матчем Саша уже знал, что Аргентина выиграла, Месси забил и отдал. Настроение было приподнятое»

Мама Овечкина сказала, что победа Аргентины вдохновила Александра на 800-й гол в НХЛ.

Капитан сделал хет-трик в матче регулярного чемпионата с «Чикаго» (7:3). Третий гол в ворота Петра Мразека стал для него 20-м в сезоне и 800-м в карьере в НХЛ.

Александр Овечкин – 3-й игрок в истории лиги, забросивший 800 шайб. Больше лишь у (894) и (801).

– Сашка – молодчик! Сын же мне всегда звонит за три часа перед матчем, есть у нас такая традиция. И теперь он звонит и говорит: «Мам, ты смотрела футбол?» – «Саш, конечно, смотрела. А ты за кого болел?» – «Мама, ну что ты спрашиваешь? Конечно, за Месси и Аргентину!»

Потом Саша поехал на игру. Он уже знал, что выиграла у Хорватии в полуфинале чемпионата мира, а Месси забил и отдал прекрасную передачу. Настроение у Саши было очень приподнятое. Он получил много положительных эмоций от футбола…

– Наверное, это повлияло на то, что он выдал ударную игру.

– Да, матч получился очень хорошим, и все ребята из «Вашингтона» играли замечательно. Как мой внучок Сережа говорит, когда гоняет шайбу по дому и забивает в ворота: «Красава! Красавчик!» Вот и Саша – красавчик. Мы все за него очень рады! – сказала двукратная олимпийская чемпионка по баскетболу Татьяна Овечкина.

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