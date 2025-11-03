Кравец после 2:5 от «Нефтехимика»: «Барыс» уверенно провел 1-й период. Уозерспун врезался в штангу и выбыл до конца сезона»

Михаил Кравец: Уозерспун врезался в штангу, Тайлер выбыл до конца сезона.

Главный тренер «Барыса » Михаил Кравец подвел итоги домашней игры против «Нефтехимика » (2:5) в FONBET КХЛ.

«В принципе, первый период мы провели достаточно уверенно. К сожалению, во втором опять были ошибки на ровном месте, контратаки, пропущенные голы. Только достанем – опять удаление, опять гол. С таким количеством ошибок, допущенным некоторыми хоккеистами, естественно, сложно перебороть.

Тайлер Уозерспун получил очень серьезную травму, врезавшись в штангу. Он выбыл месяцев на шесть, скорее всего, до конца сезона. Макс Уиллмен проделал достаточно много работы, старался. Может быть, иногда невпопад. Но он только приехал.

По скорости, по движению, «по голове» он сыграл достаточно хорошо. Эмиль Галимов через пять-шесть дней должен восстановиться окончательно, и мы увидим его на площадке», – сказал Михаил Кравец .