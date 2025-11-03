  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Кравец после 2:5 от «Нефтехимика»: «Барыс» уверенно провел 1-й период. Уозерспун врезался в штангу и выбыл до конца сезона»
0

Кравец после 2:5 от «Нефтехимика»: «Барыс» уверенно провел 1-й период. Уозерспун врезался в штангу и выбыл до конца сезона»

Михаил Кравец: Уозерспун врезался в штангу, Тайлер выбыл до конца сезона.

Главный тренер «Барыса» Михаил Кравец подвел итоги домашней игры против «Нефтехимика» (2:5) в FONBET КХЛ. 

«В принципе, первый период мы провели достаточно уверенно. К сожалению, во втором опять были ошибки на ровном месте, контратаки, пропущенные голы. Только достанем – опять удаление, опять гол. С таким количеством ошибок, допущенным некоторыми хоккеистами, естественно, сложно перебороть.

Тайлер Уозерспун получил очень серьезную травму, врезавшись в штангу. Он выбыл месяцев на шесть, скорее всего, до конца сезона. Макс Уиллмен проделал достаточно много работы, старался. Может быть, иногда невпопад. Но он только приехал.

По скорости, по движению, «по голове» он сыграл достаточно хорошо. Эмиль Галимов через пять-шесть дней должен восстановиться окончательно, и мы увидим его на площадке», – сказал Михаил Кравец

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: официальный сайт КХЛ
logoМакс Уиллмен
logoЭмиль Галимов
logoБарыс
logoКХЛ
logoТайлер Уозерспун
logoМихаил Кравец
logoНефтехимик
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
КХЛ. «Металлург» забил 6 голов «Шанхаю», «Барыс» уступил «Нефтехимику», ЦСКА проиграл «Динамо» Минск
сегодня, 18:30
Гришин о 5:2 с «Барысом»: «У «Нефтехимика» сработало большинство, это решающий фактор. В таблицу не смотрю, мне важно качество игры команды»
сегодня, 18:10
Белозеров впервые сделал хет-трик в КХЛ – против «Барыса». У форварда «Нефтехимика» 10+9 в 23 матчах
сегодня, 17:09
Главные новости
НХЛ. «Торонто» примет «Питтсбург», «Нэшвилл» против «Ванкувера», «Эдмонтон» в гостях у «Сент-Луиса», «Сиэтл» встретится с «Чикаго»
6 минут назад
Квартальнов о 2:0 с ЦСКА: «Демченко дал «Динамо» Минск шанс победить в концовке. Хороший раздражитель был сегодня, ребята отнеслись к сопернику серьезно»
54 минуты назад
Овечкин о 900-й шайбе в НХЛ: «Думаю об этой отметке, конечно. Никто не достигал этого, было бы приятно стать первым»
сегодня, 20:04
Никитин об ударе Коваленко в лицо Мелошу: «ЦСКА вместо большинства получил меньшинство. А Спронг лучше? В детской школе нужно объяснять, это не командные действия»
сегодня, 19:44
Агент Овечкина про 2 шайбы в 12 матчах: «Саша свои голы забьет! Травма на предсезонке немного выбила его из колеи»
сегодня, 19:15
Ротенберг провел мастер-класс для сборной России U18, Радулов присутствовал: «Международная практика – важнейшая часть развития каждого хоккеиста»
сегодня, 19:03Фото
Журова про Овечкина в политике: «Нужно ли это Саше? У депутатов много ограничений, которые ему непросто выполнить: недвижимость за рубежом и другое»
сегодня, 18:48
ЦСКА проиграл 3 матча подряд – сегодня 0:2 от «Динамо» Минск. Команда Никитина идет 8-й на Западе
сегодня, 18:41
КХЛ. «Металлург» забил 6 голов «Шанхаю», «Барыс» уступил «Нефтехимику», ЦСКА проиграл «Динамо» Минск
сегодня, 18:30
Коваленко ударил клюшкой по лицу Мелошу в матче ЦСКА – «Динамо» Минск. Николая удалили на 4 минуты
сегодня, 18:28
Ко всем новостям
Последние новости
Сучков о Самонове в ЦСКА: «Стабильности должен добавить, но кардинально ситуацию не изменит. Ждем расторжения Мартина, держать 3 вратарей примерно одного уровня клуб не будет»
1 минуту назад
Достал, Батерсон и Курашев – звезды недели в НХЛ. У вратаря «Анахайма» 3 победы в 3 матчах, 94,8% отбитых бросков и 91 сэйв
12 минут назад
Юров об адаптации в «Миннесоте»: «Русские ребята каждый день советуют в игре и быту. Тарасенко подсказывал в матче с «Рейнджерс». Хорошо, что таких людей трое»
29 минут назад
Сергей Савельев о переподписаниях в КХЛ: «Должны быть только в сторону повышения. В НХЛ такого вообще нет, там игроки с минимальными контрактами становились звездами»
40 минут назад
Гришин о 5:2 с «Барысом»: «У «Нефтехимика» сработало большинство, это решающий фактор. В таблицу не смотрю, мне важно качество игры команды»
сегодня, 18:10
Юров о дебютном голе в НХЛ: «Агент спросил: «Шестеркину забьешь?» Я сказал, что забью. За свои слова отвечаю, получилось»
сегодня, 17:58
Дюбуа выбыл на длительный срок. Форвард «Вашингтона» травмировался в матче с «Айлендерс»
сегодня, 17:22
Сучков про иностранных вратарей в КХЛ: «Прогресса нет ни у кого. Мартин в ЦСКА поплыл психологически, Дриджеру в «Тракторе» дают больше времени, надеются на результат к зиме-весне»
сегодня, 16:14
Фастовский о Кузнецове: «Не думаю, что с Разиным у него конфликт. Евгений не совсем готов физически к атакующей модели «Металлурга». У него примерно очко за игру, это его уровень»
сегодня, 15:59
«Сибирь» вела переговоры с Самоновым до его обмена в ЦСКА из «Салавата»: «Выбор пал не в нашу пользу»
сегодня, 15:46