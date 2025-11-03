Достал, Батерсон и Курашев – звезды недели в НХЛ. У вратаря «Анахайма» 3 победы в 3 матчах, 94,8% отбитых бросков и 91 сэйв

Лукаш Достал признан первой звездой прошедшей недели в НХЛ.

Вратарь «Анахайма » Лукаш Достал был признан первой звездой прошедшей игровой недели. На счету 25-летнего чеха 3 победы в 3 матчах с 94,8% отраженных бросков и коэффициентом надежности 1,63. Достал выполнил 91 сэйв за 3 матча.

Второй звездой назван нападающий «Оттавы» Дрейк Батерсон . 27-летний канадец стал лучшим бомбардиром недели в лиге, набрав 8 (3+5) очков в 4 матчах и забросив две победные шайбы.

Третья звезда недели – форвард «Сан-Хосе » Филипп Курашев . На счету 26-летнего игрока 7 (4+3) очков в 4 матчах.