Достал, Батерсон и Курашев – звезды недели в НХЛ. У вратаря «Анахайма» 3 победы в 3 матчах, 94,8% отбитых бросков и 91 сэйв

Лукаш Достал признан первой звездой прошедшей недели в НХЛ.

Вратарь «Анахайма» Лукаш Достал был признан первой звездой прошедшей игровой недели. На счету 25-летнего чеха 3 победы в 3 матчах с 94,8% отраженных бросков и коэффициентом надежности 1,63. Достал выполнил 91 сэйв за 3 матча. 

Второй звездой назван нападающий «Оттавы» Дрейк Батерсон. 27-летний канадец стал лучшим бомбардиром недели в лиге, набрав 8 (3+5) очков в 4 матчах и забросив две победные шайбы. 

Третья звезда недели – форвард «Сан-Хосе» Филипп Курашев. На счету 26-летнего игрока 7 (4+3) очков в 4 матчах. 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: официальный сайт НХЛ
