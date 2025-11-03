Квартальнов о 2:0 с ЦСКА: «Демченко дал «Динамо» Минск шанс победить в концовке. Хороший раздражитель был сегодня, ребята отнеслись к сопернику серьезно»

Дмитрий Квартальнов: Демченко дал «Динамо» Минск шанс победить ЦСКА.

Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов высказался о победе над ЦСКА (2:0) в домашнем матче FONBET КХЛ.

– Тяжелая и вязкая игра до гола. С этой командой не хотелось получить много удалений. Использовали возможность забросить в третьем периоде, Илья Усов тут помог. Были моменты в первом периоде. Вратари хорошо действовали. Василий Демченко в концовке матча дал нам шанс победить.

– Уже два сезона «Динамо» под вашим руководством обыгрывает ЦСКА. Домашние трибуны – дополнительный фактор?

– Не только с ЦСКА, а со всеми соперниками. Хочу отметить, что сегодня победа была более шумной. Тут всегда шумно. Но сегодня был хороший раздражитель. Ребята отнеслись к этому серьезно.

– Забросили две шайбы и не пропустили. За счет чего это удалось?

– Эта команда умеет играть на «точке». В Москве по этому показателю уничтожила. Там есть один игрок, который помогает в этом. В конце матча в важный момент Илья Усов собрался. Нейтральные шайбы старались оставлять.

– Галиев снова забросил. До перехода его некоторые считали сбитым летчиком. Но вы его хорошо знаете. К ноябрю он вышел на свой пик? Или может добавить?

– Стас – хороший хоккеист. Всегда это знал. Он тяжело начинал сезон. Все-таки Стас пришел перед стартом сезона. Но мы его хорошо знаем. Рад, что руководители услышали, и мы его подписали. Но сезон еще долгий. Стас забивает, играет так, как мы хотели. Он играет в разных линиях. Это положительный момент для нас, – сказал Дмитрий Квартальнов.