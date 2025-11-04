Канцеров после 6:1: «Шанхай» играет в канадский хоккей: все вперед, через выброс. Наш хоккей победил, «Металлург» мог забить еще больше»

Роман Канцеров: «Шанхай» играет в канадский хоккей, наш сегодня победил.

Нападающий Роман Канцеров высказался о победе «Металлурга » над «Шанхаем » (6:1) в домашнем матче FONBET КХЛ. 21-летний нападающий отметился голом на 51-й минуте.

«В прошлом матче с «Ак Барсом» нам не повезло – шайба не шла в ворота. Сегодня мы реализовали много возможностей, могли забить еще больше. Единственная плохая вещь – первая пропущенная шайба из-за неаккуратных действий. Сами себе привезли гол.

«Драконы» играют в канадский хоккей: все вперед, через выброс. Нам нужно было держать удар. У них большие парни играют в тело. Наш хоккей сегодня победил», – сказал Роман Канцеров.