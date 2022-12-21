Воробьев о 3:2 с «Адмиралом»: «Рады, что берем два очка. Второй гол не надо было пропускать, привезли его сами себе»

Главный тренер « » подвел итоги матча с « ».

Магнитогорская команда одержала победу со счетом 3:2.

«Напряженная игра. Вели мы в счете, не надо было второй гол пропускать. Привезли его сами себе. Сначала ошибка была, потом неправильно сыграли. В общем и целом – потом забили в большинстве (правда, там товарищ уже успел выйти). Особых комбинаций не придумали в том моменте, но сработал дальний бросок – попал в .

Рады, что берем два очка. Звено Голдобина с канадцами работает? Не эпизодически, конечно. Я говорил, что Коле надо было просто поверить в себя. Нужен был небольшой успех, чтобы обрести эту уверенность. И сейчас он довольно прилично выглядит. Сегодня, правда, попал в перекладину, а все уже думали – это гол. Но, увы», – сказал Воробьев.