Воробьев о 3:2 с «Адмиралом»: «Рады, что берем два очка. Второй гол не надо было пропускать, привезли его сами себе»

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Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьев подвел итоги матча с «Адмиралом».

Магнитогорская команда одержала победу со счетом 3:2. 

«Напряженная игра. Вели мы в счете, не надо было второй гол пропускать. Привезли его сами себе. Сначала ошибка была, потом неправильно сыграли. В общем и целом – потом забили в большинстве (правда, там товарищ уже успел выйти). Особых комбинаций не придумали в том моменте, но сработал дальний бросок – Егор Яковлев попал в Дениса Зернова.

Рады, что берем два очка. Звено Голдобина с канадцами работает? Не эпизодически, конечно. Я говорил, что Коле надо было просто поверить в себя. Нужен был небольшой успех, чтобы обрести эту уверенность. И сейчас он довольно прилично выглядит. Сегодня, правда, попал в перекладину, а все уже думали – это гол. Но, увы», – сказал Воробьев.

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