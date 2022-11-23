Воробьев о 2:1 с «Салаватом»: «Мы готовились к тому, что они выйдут обозленные. Паскуале здорово сыграл»

Теги Салават Юлаев Металлург Мг Илья Воробьев КХЛ Артем Земченок Эдди Паскуале Андрей Чибисов Денис Зернов Данила Юров Хоккей

Илья Воробьев высказался после матча против «Салавата Юлаева» (2:1).

«Хорошая игра. «Салават» хорошо двигался, готовились к тому, что они выйдут обозленные. Первый период был за ними. Второй мы сыграли лучше. Забили в первом, забили во втором и потом отстояли свое преимущество. Здорово сыграл Эдди Паскуале.

Чибисов? Он приболел, как и Артем Земченок. В третьем выпускали Юрова? Надо было в обороне сыграть ответственно, поэтому выпускал его.

Было предчувствие выпустить Зернова на ключевое вбрасывание? Чувства – хорошая вещь. Но доверяй, но проверяй – у меня есть статистика на руках.

Что для меня 300 побед в КХЛ? Очень приятно. Достаточно большая цифра, всего 5-6 тренеров, насколько я знаю, достигли такого результата. И я относительно давно и вместе с тем недавно работаю в роли главного тренера, по сравнению с теми ребятами, у кого уже есть такой результат. Поэтому, конечно, несомненно, это приятно», – сказал главный тренер «Металлурга».

Воробьев стал 6-м тренером, одержавшим 300 побед в КХЛ

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные