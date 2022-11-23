Воробьев о 2:1 с «Салаватом»: «Мы готовились к тому, что они выйдут обозленные. Паскуале здорово сыграл»

высказался после матча против (2:1).

«Хорошая игра. «Салават» хорошо двигался, готовились к тому, что они выйдут обозленные. Первый период был за ними. Второй мы сыграли лучше. Забили в первом, забили во втором и потом отстояли свое преимущество. Здорово сыграл .

Чибисов? Он приболел, как и . В третьем выпускали Юрова? Надо было в обороне сыграть ответственно, поэтому выпускал его.

Было предчувствие выпустить Зернова на ключевое вбрасывание? Чувства – хорошая вещь. Но доверяй, но проверяй – у меня есть статистика на руках.

Что для меня 300 побед в КХЛ? Очень приятно. Достаточно большая цифра, всего 5-6 тренеров, насколько я знаю, достигли такого результата. И я относительно давно и вместе с тем недавно работаю в роли главного тренера, по сравнению с теми ребятами, у кого уже есть такой результат. Поэтому, конечно, несомненно, это приятно», – сказал главный тренер .

Воробьев стал 6-м тренером, одержавшим 300 побед в КХЛ