Воробьев о победе над «Салаватом»: «Металлург» хорошо сыграл в обороне, дал минимум шансов. Голдобин попал в ротацию»

поделился мыслями после победы над со счетом 3:1.

«Для нас это второй матч подряд с Уфой. Опять очень напряженная, очень хорошая игра. Две команды здорово отработали. Про свою команду отмечу, что мы очень хорошо сыграли в обороне, дали минимум шансов сопернику. Здорово опять отыграл , свое мы где-то забили и взяли два очка.

Насколько сказалась на «Металлурге» небольшая пауза? Наверное, сказалась. Сейчас такой календарь, что через день ты играешь. Дали ребятам немножко выдохнуть, лишний выходной – это придало эмоций и сил.

Почему не играл Голдобин? Он попал в ротацию», – сказал главный тренер .

«Металлург» выиграл 3 из 3 матчей у «Салавата» в сезоне КХЛ