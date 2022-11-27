Воробьев о победе над «Салаватом»: «Металлург» хорошо сыграл в обороне, дал минимум шансов. Голдобин попал в ротацию»

Теги Салават Юлаев Металлург Мг Илья Воробьев КХЛ Николай Голдобин Эдди Паскуале Хоккей

Илья Воробьев поделился мыслями после победы над «Салаватом Юлаевым» со счетом 3:1.

«Для нас это второй матч подряд с Уфой. Опять очень напряженная, очень хорошая игра. Две команды здорово отработали. Про свою команду отмечу, что мы очень хорошо сыграли в обороне, дали минимум шансов сопернику. Здорово опять отыграл Эдди Паскуале, свое мы где-то забили и взяли два очка.

Насколько сказалась на «Металлурге» небольшая пауза? Наверное, сказалась. Сейчас такой календарь, что через день ты играешь. Дали ребятам немножко выдохнуть, лишний выходной – это придало эмоций и сил.

Почему не играл Голдобин? Он попал в ротацию», – сказал главный тренер «Металлурга».

«Металлург» выиграл 3 из 3 матчей у «Салавата» в сезоне КХЛ

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